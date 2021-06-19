提案Ｊ限縮議會預算裁量權 洛縣高等法院初裁：違憲

法院截定提案Ｊ限縮洛縣議會對預算分配裁量權，違反憲法規定。(洛杉磯縣府網頁)

洛杉磯縣高等法院法官士鐸柏（Mary Strobel）17日做出初步裁定，選民去年投票通過的提案Ｊ（Measure J），因為限縮洛縣 議會對預算 分配的裁量權，因此違反憲法規定。士鐸柏雖然給兩造15天的補全證據寬限期，但是委任律師不得提出新的法律主張，而她也聲明最終裁定應該不會與初裁相去太遠。

士鐸柏當天強調，提案Ｊ對洛縣法令的修正提議，已經不當限制縣議會決定與分配預算的權限。基於佛洛伊德案所發動的提案Ｊ，要求洛縣將10%的預算，約3億元，專款專用於改善住房、心理健康與社區歧視等項目，且不得用於監獄、羈押或執法。但是士鐸柏強調，不論是現任或未來的縣政委員，他們的預算分配方式可以接受「建議」，但不能遭到「強迫」。

但是提案Ｊ卻只有「能」或「不能」的選項，因此士鐸柏認定提案違憲。針對提案Ｊ的訴訟是由執法人員組成的Coalition of County Unions所提出；而法官的初裁也引發社運人士的批評，認為法院遭到利益團體脅持。洛縣縣委會當初已然同意將提案Ｊ納入公投，並認定提案Ｊ的修法方式有其必要，洛縣縣府對法院初裁表示失望，並決意在不違背聯邦與加州 法令下貫徹選民意志。