紐森罷免投票 紙出問題 選務機關盼不要在9月中前舉行

加州書記官和選務官協會要求將州長紐森罷免選舉延至9月中旬以後舉行。（州長辦公室提供）

加州 書記官和選務官協會（California Association of Clerks and Election Officials)敦促副州長，不要在9月中旬之前，安排罷免州長紐森 （Gavin Newsom）的選舉。因為在此之前，無法保證有足夠的紙張印製選票。

該組織15日發表公開信中指出，加州書記官和選務官協會成員致力開展高效、準確、具有成本效益和透明的選舉。因此敦促副州長辦公室認真對待這項擔憂，確保各縣選務機關能夠順利舉辦一場罷免選舉。

公開信指出，加州議會已批准向各縣提供2.15億元選舉經費，並試圖修改選罷法加快進程，能在夏末之前安排罷免選舉。但各縣選務官員們警告不能走得太快。在2020年的選舉中，出於對冠狀病毒的擔憂，加州許多縣都向每個選民郵寄選票。立法會將這項規則延長至2021年選舉，這意味著地方選務機關的紙張成本更高。

目前加州大多數縣的選票材料供應商告訴當地選務官員，他們無法在9月14日之前，提供選舉所需要的紙張。另方面，選務官員們仍然不確定會有多少候選人參加。在2003年州長罷免選舉時，有100多人競選該項職位。

選務官員們指出，有些縣需要招聘多達14種不同語言的選務臨時工作人員，培訓過程可能需要兩到四個月，這個過程在夏季進行更加困難。此外，在夏季旅遊季節，租用車輛運送選票和設立投票中心也很困難。

此次罷免將是加州2021年唯一的全州選舉，只比紐森首任屆滿的2022年提早一年。目前已經報名競選州長職位的共和黨 人，包括前聖地牙哥市長福克納（Kevin Faulconer）、商人考克斯（John Cox）、真人秀明星詹納（Caitlyn Jenner），以及前國會議員道格奧塞（Doug Ose）。

州務卿韋伯（Shirley Weber）宣布，所有參加罷免選舉的候選人，必須公佈他們最近五年的納稅申報表。民主黨控制的州議會也通過法律，要求州長候選人公佈2019年的納稅申報表。紐森已於5月公佈2019年的納稅申報表，幾位共和黨候選人也表示，他們將會滿足罷免選舉的所有要求。