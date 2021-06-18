洛城新語／應該只喝水 不要快樂嗎？

萬眾矚目的歐洲國家盃如火如荼進行，有球員在公共場合拒喝飲料引關注。喝水或許更加健康，但人類上萬年的演化史，早已將「糖」與「快樂」劃等號。可口可樂 等飲料的主要客戶群，從來不是職業運動員，而是你我這樣的普通人。36歲的職業球員C羅 拒喝，九旬股神巴菲特 卻每天五罐；對於喝可樂，你怎麼看。

葡萄牙天皇巨星將可口可樂從新聞發佈會桌面移開的舉動，讓可口可樂公司的市值蒸發40億元。這一數字的確令人咋舌，但仔細思考，其實對可口可樂公司的影響不大。可口可樂股價跌幅為1.6%，屬正常波動；對於一間市值超過2350億元的公司，這種程度的波動完全可以接受，相信很快又能漲回來。

對於足球比賽，曾有人笑稱為，22個精疲力盡需要休息的人在場上奔跑，還有數百萬真正需要鍛鍊的人坐著觀看的運動。再環顧足球比賽贊助商，博彩公司、啤酒、可樂、炸雞薯條等比比皆是；一場以運動為主的體育賽事，其廣告宣傳卻多少與健康運動有相悖之嫌。

C羅這一舉動，似乎是在公開叫板，表達對運動賽事選擇「非健康」贊助商的不滿。他的舉動也引來仿效與致敬，法國中場大將博格巴，在戰勝德國隊的賽後新聞發佈會中，同樣將桌上的贊助商、海尼根的無酒精啤酒移走。

不過可口可樂的目標客戶群，從來都不是職業運動員，而是你我這樣的普通人。我們應該學習C羅的健康觀念，拒絕喝可樂嗎？C羅是職業球員，運動生命與身體保養息息相關，已經36歲的他，為了延長職業生涯，選擇放棄「可樂」帶來的「快樂感」，無可厚非。

人類上萬年的演化史，為了生存，對「糖」的青睞，早已刻在基因裡。喝可樂會有「快樂感」，可謂是「物競天擇，適者生存」的選擇。普通人對身體的要求，沒有職業運動員那麼高，偶爾放縱喝可樂，尋找快樂同樣無可厚非。

適當喝可樂，也未必會與折壽畫等號。九旬股神巴菲特，一生熱愛可樂；每次股東大會，桌前必定擺放一杯可樂。他還曾說過，經常每天喝五罐可樂。巴菲特對可樂的宣傳，或許因為大量持股。另一位銀髮族，現年75歲的前總統川普，也是對可樂倍加青睞；他曾在入住白宮後，將橢圓辦公室桌上的「紅色緊急按鈕」功能修改，方便讓管家為他送健怡可樂。

C羅號召民眾喝水拒喝可樂之舉，其實也有一定爭議。有媒體挖出，C羅早年曾代言可口可樂，還為炸雞等垃圾食品做廣告。讓不少網友稱其行為是「端起碗吃飯，放下碗罵娘」。

正如同可口可樂對事件的回應，每個人都有權選擇喜歡喝的東西，大家有不同口味與需求。碳酸飲料的確影響健康，但是不是只能喝水，答案不全是如此，因為喝可樂爽，人這一輩子，不就是圖個樂。