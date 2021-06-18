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世報「新好男人廚藝秀」 19日熱鬧登場

記者楊青／洛杉磯報導
經濟全面重啓，世界日報「新好男人私房菜廚藝秀」本周六（19日）熱鬧登場，平常只給太太和家人的私房美味大公開，與民眾共度熱鬧溫馨父親節。（老北京烤鴨提供）
經濟全面重啓，世界日報「新好男人私房菜廚藝秀」本周六（19日）熱鬧登場，平常只給太太和家人的私房美味大公開，與民眾共度熱鬧溫馨父親節。（老北京烤鴨提供）

經濟全面重啓，今年的父親節注定很不一樣。世界日報「新好男人私房菜廚藝秀」本周六（19日）熱鬧登場，平常只給太太和家人的私房美味大公開，與民眾共度熱鬧溫馨父親節。

聖蓋博市議員、加州49區眾議員競選人卜君毅、園藝達人花哥許希聖、美國中國工程師學會南加分會會長王竹青、蜂蜜達人李立元、影視藝人羅興華等將登台亮相，大展廚藝身手，北京烤鴨、紅燒蹄膀、味蒸鱈魚、活蟹米糕等等，現做現嘗；台灣影視常青樹張俐敏、世界華人婦女企管總會副會長陳玲華、廣播主持人趙廣瑜、歌星凌菲、前台大校友會會長胡安瀅等則組品嘗啦啦隊，熱鬧可期。

掃瞄此二維碼，即可登入世界日報U視頻。
掃瞄此二維碼，即可登入世界日報U視頻。

活動召集人倪北嘉表示，作爲世界日報在加州全面重啓後首次大型戶外活動，本次好男人廚藝秀也將是世界日報首次直播的活動，全面展現華人社區新好男人事業家庭兩兼顧的精神風貌。活動直播時間為星期六上午11時至12時半，民眾只要登入世界日報U視頻，就可以全程觀看直播。當天活動也將在稍有剪接編輯後，在Youtube U視頻播出，供民眾觀賞。當天的活動同時有限度地開放現場，並提供一定數量的獎品，歡迎民眾前往世界日報洛杉磯停車場廣場現場參與。

世界日報感謝老北京烤鴨店，美國味全食品，可可假期等商家贊助。

世界日報 加州 美國

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