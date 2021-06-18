南加華人寫作協會 6月19日會員作品展

北美南加州華人 寫作協會訂19日(周六)，舉辦2021年文苑新書發表會及會員藝文作品展， 由南加州華人寫作協會會長王美主持；世界日報「大家來寫書」將參與協辦，鼓勵華人寫作風氣。

新書發表會時間是下午1時30分至4時，地點在世界日報4樓「世界文化藝廊」，地址1588 Corporate Center Dr., Monterey Park, CA 91754。現場活動依循洛杉磯縣相關防疫指引，有人數限制，出席時須配戴口罩。

「文苑」雜誌每年出版一期，集結南加州華人寫作協會會員及旅居海外華人作家的精彩作品，內容豐富，印製精美，很受喜愛及珍藏。受到新冠病毒疫情的衝擊，寫作協會實體活動停辦一年多，因近日加州逐步重啟才恢復舉行。寫作協會會長王美表示，文友們對於能再晤面相聚都相當興奮，尤其可以領取自台灣 運抵洛城的2021文苑新書非常期待。

鑑於寫作協會會員多才多藝，協會也藉此發表會活動擴大舉辦藝文作品展，互相觀摩交流，包括書籍、書法、繪畫、攝影等，並有「台灣四季茶序」展示及品嚐，還有名家「古琴演奏」。

參展書籍的作者包括 : 吳宗錦、傅中、蓬丹、游芳憫、宋久瑩、鍾一萍、林心雅、楊綺真、陳有為；提供書法作品者: 甘富忠、連榮吉、江涌；提供繪畫作品者: 賴靜緣、宋久瑩、嚴筱意、張良羽、王美；提供攝影作品者: 韓國民、林心雅；「台灣四季茶序」由茶藝專家楊綺真展示，「古琴演奏」由張良羽擔任。