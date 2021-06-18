我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

南加華人寫作協會 6月19日會員作品展

【洛杉磯訊】

北美南加州華人寫作協會訂19日(周六)，舉辦2021年文苑新書發表會及會員藝文作品展， 由南加州華人寫作協會會長王美主持；世界日報「大家來寫書」將參與協辦，鼓勵華人寫作風氣。

新書發表會時間是下午1時30分至4時，地點在世界日報4樓「世界文化藝廊」，地址1588 Corporate Center Dr., Monterey Park, CA 91754。現場活動依循洛杉磯縣相關防疫指引，有人數限制，出席時須配戴口罩。

「文苑」雜誌每年出版一期，集結南加州華人寫作協會會員及旅居海外華人作家的精彩作品，內容豐富，印製精美，很受喜愛及珍藏。受到新冠病毒疫情的衝擊，寫作協會實體活動停辦一年多，因近日加州逐步重啟才恢復舉行。寫作協會會長王美表示，文友們對於能再晤面相聚都相當興奮，尤其可以領取自台灣運抵洛城的2021文苑新書非常期待。

鑑於寫作協會會員多才多藝，協會也藉此發表會活動擴大舉辦藝文作品展，互相觀摩交流，包括書籍、書法、繪畫、攝影等，並有「台灣四季茶序」展示及品嚐，還有名家「古琴演奏」。

參展書籍的作者包括 : 吳宗錦、傅中、蓬丹、游芳憫、宋久瑩、鍾一萍、林心雅、楊綺真、陳有為；提供書法作品者: 甘富忠、連榮吉、江涌；提供繪畫作品者: 賴靜緣、宋久瑩、嚴筱意、張良羽、王美；提供攝影作品者: 韓國民、林心雅；「台灣四季茶序」由茶藝專家楊綺真展示，「古琴演奏」由張良羽擔任。

華人 加州 台灣

上一則

世報「新好男人廚藝秀」 19日熱鬧登場

下一則

疫情使美國車齡創新高

延伸閱讀

北京冬奧繪畫展 洛杉磯徵青少年作品

北京冬奧繪畫展 洛杉磯徵青少年作品
史岱文森華生江傑西 獲密爾肯學者獎學金

史岱文森華生江傑西 獲密爾肯學者獎學金
王能訪世界日報 暢談政見

王能訪世界日報 暢談政見
NBA／熱火波許要出書了 文字滿滿失去籃球的痛

NBA／熱火波許要出書了 文字滿滿失去籃球的痛
南加華人寫作協會 19日文苑新書發表、會員作品展

南加華人寫作協會 19日文苑新書發表、會員作品展
世界日報大家來寫書 文采大爆發

世界日報大家來寫書 文采大爆發

熱門新聞

警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

2021-06-10 22:04
6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

2021-06-14 02:20
南加華人社區保母工作的含金量相當高，尤其受疫情影響，現在一些照顧孩子的保母月薪已漲到6000元至7000元。（檔案圖）

疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高

2021-06-11 22:41
疫情以來，包機成為富豪出行最安全的工具之一。（讀者提供）

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

2021-06-13 02:20
華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
程美玲與小兒子同在洛杉磯加大就學。（程美玲提供）

前華航空姐育兒有成後返校更上層樓 本月畢業於UCLA

2021-06-13 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利