45年來之最 加州中部嚴重乾旱 農民告急

加州中部面臨1977年以來最嚴重乾旱。（Getty Images）

加州 水資源管理委員會（Water Resources Control Board）本周通知沙加緬度－聖荷昆三角洲的6600位農地主，該地區今年夏季將面臨1977年以來最嚴重的乾旱，在加州試圖調控水資源分配的前提下，農業用水可能面臨暫停的危機。

沙加緬度－聖荷昆三角洲是加州最重要的農業區，供水削減可能會影響農產品的供應與市場價格。

加州好不容易才擺脫之前連續數年的缺水危機，但如今卻又面臨乾旱威脅。州長紐森 5月已宣布，包括中央山谷等地在內，加州多數地區都已經進入乾旱危機。加上剛過去的冬季又異常乾冷，春季又異常高溫，因此原本就不多的高山積雪，今年春季就已經融化，原本能夠供應加州三分之一用水的塞拉內華達山脈，至4月1日的水量只有往年的59%。

水資源管理委員會主席艾斯奎夫（Joaquin Esquivel）表示，乾旱就是這麼嚴重，而且不是沙加緬度－聖荷昆三角洲等地的水資源短缺，而是從源頭開始就供應不足。原本依靠中央山谷水源的農地主，除非未來能夠下幾場大雨，不然都將面臨供水短缺的問題。

艾斯奎夫強調，出問題的不只是農地，還有河道內的水量必須足以讓魚類生存，以及都市郊區的民生用水必須維持。

KTLA報導，受到乾旱影響、可能停水的區域仍未公布，目前此一地區多數農戶都是靠兩大供水系統取得農業用水，分別是聯邦的Central Valley Project與加州的State Water Project，但兩者未來都可能面臨供水短缺的問題。聯邦政府5月已經宣布，沙加緬度、羽毛（Feather）、宇巴（Yuba）與美國 河等水域都出現明顯水量不足。

美國開墾局（US Bureau of Reclamation）先前已經表示，沙加緬度－聖荷昆三角洲2021年的水情危機將是1977年以來最為嚴峻的一次。而且因為暖春又使高山積雪提前融化，因此原本夏季才會注入沙加緬度河的水源，提前幾個月流向大海。