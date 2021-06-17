我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.8%成人 完全接種疫苗

台本土確診增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

45年來之最 加州中部嚴重乾旱 農民告急

編譯組╱綜合報導 
加州中部面臨1977年以來最嚴重乾旱。（Getty Images）
加州中部面臨1977年以來最嚴重乾旱。（Getty Images）

加州水資源管理委員會（Water Resources Control Board）本周通知沙加緬度－聖荷昆三角洲的6600位農地主，該地區今年夏季將面臨1977年以來最嚴重的乾旱，在加州試圖調控水資源分配的前提下，農業用水可能面臨暫停的危機。

沙加緬度－聖荷昆三角洲是加州最重要的農業區，供水削減可能會影響農產品的供應與市場價格。

加州好不容易才擺脫之前連續數年的缺水危機，但如今卻又面臨乾旱威脅。州長紐森5月已宣布，包括中央山谷等地在內，加州多數地區都已經進入乾旱危機。加上剛過去的冬季又異常乾冷，春季又異常高溫，因此原本就不多的高山積雪，今年春季就已經融化，原本能夠供應加州三分之一用水的塞拉內華達山脈，至4月1日的水量只有往年的59%。 

水資源管理委員會主席艾斯奎夫（Joaquin Esquivel）表示，乾旱就是這麼嚴重，而且不是沙加緬度－聖荷昆三角洲等地的水資源短缺，而是從源頭開始就供應不足。原本依靠中央山谷水源的農地主，除非未來能夠下幾場大雨，不然都將面臨供水短缺的問題。

艾斯奎夫強調，出問題的不只是農地，還有河道內的水量必須足以讓魚類生存，以及都市郊區的民生用水必須維持。 

KTLA報導，受到乾旱影響、可能停水的區域仍未公布，目前此一地區多數農戶都是靠兩大供水系統取得農業用水，分別是聯邦的Central Valley Project與加州的State Water Project，但兩者未來都可能面臨供水短缺的問題。聯邦政府5月已經宣布，沙加緬度、羽毛（Feather）、宇巴（Yuba）與美國河等水域都出現明顯水量不足。 

美國開墾局（US Bureau of Reclamation）先前已經表示，沙加緬度－聖荷昆三角洲2021年的水情危機將是1977年以來最為嚴峻的一次。而且因為暖春又使高山積雪提前融化，因此原本夏季才會注入沙加緬度河的水源，提前幾個月流向大海。

加州 美國 紐森

上一則

華人喜獲80多萬元餐飲復興基金卻等不到 只因政府被告

下一則

加州疫苗接種表現佳 變種病毒成重啓挑戰

延伸閱讀

加州疫苗接種率超過全國平均 變種疫苗是重啓挑戰

加州疫苗接種率超過全國平均 變種疫苗是重啓挑戰
南加內陸兩縣未搭加州重啟順風車 15日也進黃色級

南加內陸兩縣未搭加州重啟順風車 15日也進黃色級
在加州指定點接種疫苗 有機會獲遊樂園免費門票

在加州指定點接種疫苗 有機會獲遊樂園免費門票
世說新聞／加州重啟首日 這裡人擠人 好多都不戴口罩

世說新聞／加州重啟首日 這裡人擠人 好多都不戴口罩
疫情轉捩點…新冠肆虐年餘 紐約加州全面解封

疫情轉捩點…新冠肆虐年餘 紐約加州全面解封
加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用

加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用

熱門新聞

警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

2021-06-10 22:04
6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

2021-06-14 02:20
駱瑞琪披上了亞凱迪亞高中畢業生第一名綬帶。(學生提供)

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

2021-06-08 14:22
南加華人社區保母工作的含金量相當高，尤其受疫情影響，現在一些照顧孩子的保母月薪已漲到6000元至7000元。（檔案圖）

疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高

2021-06-11 22:41
疫情以來，包機成為富豪出行最安全的工具之一。（讀者提供）

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

2021-06-13 02:20
究竟是什麼讓此地變身房地產投資熱門地。（本報檔案照）

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

2021-06-08 21:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?
球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元
台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死
Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診