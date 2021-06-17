我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.8%成人 完全接種疫苗

台本土確診增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

高溫用電吃緊 加州籲節電 以免分區供電

編譯組／綜合報導 
洛杉磯市區16日下午3時錄得95度的高溫。（KTLA）
洛杉磯市區16日下午3時錄得95度的高溫。（KTLA）

因為加州各地開始出現不尋常高溫，部分地區甚至高達百度，加州獨立電力系統運營商（ISO）發布節電警示，希望用戶在17日下午5時至10時間節約用電，以免電網供電不穩或是被迫分區供電的情況。不過16日雖然出現高溫，但供電狀況仍算平穩，沒有出現斷電的案例。 

ISO的節電警示強調，傍晚時分是供電最為吃緊的時段，因為太陽能發電開始降能，但空調等用電卻因為氣溫攀高而持續增加。因此，ISO提醒用戶，空調定在78度以上，並搭配風扇通風，避免使用大型家電，關掉不必要的照明設備，並拔掉用不到的家電。 

加州ISO強調，供電系統的穩定必須依賴每位用戶的自我用電管理，而且時節開始進入夏季後，供電吃緊的狀況會越來越常見。統計顯示，2020年共發布五次節電警示，2019年1次、2018年2次。 

國家氣象局（NWS）的洛杉磯分局指出，16日當天，不只是加州東南部出現罕見高溫，亞利桑那、內華達、新墨西哥等州都出現高溫。莫哈維沙漠（Mojave Desert）等地甚至出現107度高溫，打破1966年105度的歷史紀錄。國家氣象局警告，17日還可能出現更多驚人高溫紀錄。 

南加部分地區甚至出現百度高溫。（國家氣象局／推特）
南加部分地區甚至出現百度高溫。（國家氣象局／推特）

針對南加地區，國家氣象局的高溫警示範圍自范杜拉山區至洛杉磯縣，到18日（周五）晚間9時為止。不過聖塔蒙尼卡等沿海地區的溫度應該沒有那麼驚人。

高溫 加州 洛杉磯

上一則

陸官兄弟情 由台到美61年未曾離散

下一則

大熱天飲冰戲水樂 露天勞動苦

延伸閱讀

加州疫苗接種率超過全國平均 變種疫苗是重啓挑戰

加州疫苗接種率超過全國平均 變種疫苗是重啓挑戰
南加內陸兩縣未搭加州重啟順風車 15日也進黃色級

南加內陸兩縣未搭加州重啟順風車 15日也進黃色級
在加州指定點接種疫苗 有機會獲遊樂園免費門票

在加州指定點接種疫苗 有機會獲遊樂園免費門票
世說新聞／加州重啟首日 這裡人擠人 好多都不戴口罩

世說新聞／加州重啟首日 這裡人擠人 好多都不戴口罩
疫情轉捩點…新冠肆虐年餘 紐約加州全面解封

疫情轉捩點…新冠肆虐年餘 紐約加州全面解封
加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用

加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用

熱門新聞

警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

2021-06-10 22:04
6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

2021-06-14 02:20
駱瑞琪披上了亞凱迪亞高中畢業生第一名綬帶。(學生提供)

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

2021-06-08 14:22
南加華人社區保母工作的含金量相當高，尤其受疫情影響，現在一些照顧孩子的保母月薪已漲到6000元至7000元。（檔案圖）

疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高

2021-06-11 22:41
疫情以來，包機成為富豪出行最安全的工具之一。（讀者提供）

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

2021-06-13 02:20
究竟是什麼讓此地變身房地產投資熱門地。（本報檔案照）

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

2021-06-08 21:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?
球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元
台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死
Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診