加州建高鐵不如建引水管

拜登政府恢復川普停止的聯邦撥款9.29億元，補助加州 興建高鐵。加州和西南部各州近年連年乾旱，為什麼官員不動腦興建跨州引水大管線(water pipeline)，把密蘇里州密西西河，甚至更遠的伊利諾州的豐富湖水，引來西部解救各州乾旱，卻熱中搞不實用、即使建成後必然成「大錢坑」的高鐵？

美中兩國國情真是大不同。中國 被稱為「基建狂人」，近年一二三線城市都市更新快速，全國神速興建高鐵和公路網，靠基建拉動經濟，也使落後的硬體建設30年來面貌一新，後來居上，比美歐國家看來更現代化；而美國 各地一片高齡逾70年的老建築，公路、水壩、橋樑等破舊，川普、拜登都想重修，兩黨卻為錢從哪裡來互相杯葛，寸步難行。

中國南水北調、廣建水壩，西北沙漠各省造林，正在改變國土生態。是否違反環保生態，見仁見智。但美國政客們似乎少做少錯，甚至只想發福利爭選票，什麼都不做。

德國能從俄羅斯興建長1200多公里的「北溪二號」天然氣管道，直接進口俄國天然氣。以美國的財力和資源，難道各州無法合作，在聯邦政府補助下興建跨州的輸水管道？

我們不是專家，僅憑常識看，最遠的五大湖區，擁有世界21%淡水，是全球最大的五個淡水湖，巨量淡水排入大海。如能修築長約2000哩(3200公里)的巨型水管，輸送淡水到西部加州、內華達、科羅拉多、新墨西哥、猶他、亞利桑納等州，不但改善各州水資源緊張，農牧也受惠，可耕地和畜牧收入將大增，各州6000萬以上人口脫離每年乾旱之苦。

網上搜尋曾有人提議，從密蘇里州密西西比河引水，或西北華盛頓州引水，距離更短。各州政府如有遠見早應評估其可行性，包括環境生態，或受惠州付費買水等。

試想，即使花費數百億元，使西南各州沙漠變良田；夏秋季不再年年野火肆虐，燒掉數十億元房地產，蒙受重大經濟損失，洛杉磯等大都會不再光禿禿，而變綠油油，野火威脅降低，全民受惠。

比起從舊金山到洛杉磯建高鐵，估計將花330億元，最後可能是數倍天價。即使建成了，誰保證營運不虧損？美中人口密度和人民使用汽車觀念、條件不同，高鐵在中國尚且虧損連連，平均每天虧5億人民幣；總負債已突破5兆元，加州高鐵即使建成，焉能不成「錢坑巨獸」？

今年西南各州面臨更嚴重乾旱，高溫中限電、限水、山火肆虐都可能出現。和高鐵相比，跨州輸水管線嘉惠所有居民，比高鐵效益高太多。雖然加州自由派可能倡議環保生態為先，沙漠就是沙漠、乾旱是自然狀態，不能用人為方式改變。這樣說也可理解，但加州就不應住這麼多人、蓋這麼多房子。

都說美國是世界首強，人才濟濟，不知為什麼年年放任缺水和野火，束手無策？