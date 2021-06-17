北京冬奧繪畫展 洛杉磯徵青少年作品

中國人民對外友好協會等共同主辦迎冬奧倒計時100天「祝福冬奧·圓夢冰雪」國際青少年繪畫邀請展，開啟洛杉磯地區作品徵集。（主辦方提供）

【洛杉磯 訊】為弘揚奧林匹克精神，鼓勵各國青少年以繪畫形式詮釋奧林匹克精神， 迎接2022北京 冬奧會、冬殘奧會，中國人民對外友好協會等共同主辦迎冬奧倒計時100天「祝福冬奧·圓夢冰雪」國際青少年繪畫邀請展，開啟洛杉磯地區電子版作品徵集，截止時間為7月8日，實物作品截止時間是7月20日。

洛杉磯選區與會工作組成員有：主辦方美國 南加州北京聯誼會的榮譽會長曹琳、美國汪老師美術教育汪蕾校長、美國南加州北京聯誼會理事陳佳。會議討論選區所有電子版和實物作品截稿日期，收集整理遞交的具體操作流程等。這次徵集的繪畫作品將擇期在洛杉磯預定場地展出。凡參賽者作品在冬奧國際繪畫展活動中獲得入圍優秀作品獎者，主辦單位將予以特殊獎勵，並邀請作者出席簽名儀式和見面會。

徵集對象是4-18歲少年兒童，按年齡劃分三個組別：幼兒組：4-6歲；兒童組：7-12歲；少年組：13-18歲。作品形式為水彩、油畫、蠟筆、水墨、版畫等。作品圍繞宣傳奧林匹克和殘奧精神、冰雪運動等進行創作。

聯繫人陳佳，詳情可諮詢626-366-1058，電郵[email protected]; [email protected]，微信ID：jiachen0905 (如微信聯繫，請註明: 冬奧展）。實物作品（無畫框）郵寄地址 : 17709 Calle Barcelona Rowland Heights CA 91748。電子版格式為jpg/png，分辨率為300dpi，大小1-5M。