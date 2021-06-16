洛縣重開 悼2.4萬染疫逝者

蘇麗絲15日帶領官員和一線工作人員紀念這一天的到來。（記者李雪／攝影）

加州是美國第一個針對冠狀病毒（COVID-19）實施全面封鎖的州，洛杉磯縣是美國人口最多的第一大縣，在大流行限制超過15個月後，6月15日終於翻過了沉重的一頁，邁入了嶄新的歷史階段。

6月15日加州全面重開，這是在與疫情 作鬥爭的漫長的一年多以來，一個重要里程碑式的日子。洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲 （Hilda L. Solis）和工作人員特別召開記者會，宣布和慶賀這一時刻，同時也為過去15個月逝去的生命，以及收到重創的家庭表示哀悼。

蘇麗絲15日帶領官員和一線工作人員紀念這一天的到來。（記者李雪／攝影）

蘇麗絲15日帶領官員和一線工作人員，在洛杉磯市中心音樂中心共同紀念洛縣在15日重新開放的歷史性時刻。現場人員為過去15個月中，因新冠死亡的逾2萬4000條生命默哀，也為在疫情中持續戰鬥在一線的醫護人員、警消人員，以及公共衛生部門、政府部門，以及保持社會運作的各行各業員工表示感謝。因為大家的共同努力，才終於迎來了15日的重開，令人歡欣鼓舞。

蘇麗絲細數過去15個月中的種種數據，包括確診人數、接種疫苗劑量、救助款項、救助食物和家庭等。她強調這場疫情對於不同社區的不平等打擊，尤其對於有色人種社區、弱勢社區的衝擊更巨大。她表示對那些因為不平等而持續受傷害的群體感到虧欠，也承諾將會改變這種現狀。

洛縣公共衛生局局長費若強調，戴口罩沒有必要感到羞恥，也不應因此羞辱他人。（記者李雪／攝影）

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）強調雖然重開，但不表示病毒已經絕跡，尤其是對那些還未接種的群體來說。有人提問已經接種疫苗的人到底有沒有必要戴口罩 ，她解釋，接種過疫苗的人可以選擇戴口罩或不戴，人們可以根據自己所處的地方來評估自己的風險。沒有規定強制戴口罩，所以按理來說是可以取下的，但是如果想要謹慎一點也可以戴上，而且沒有必要感到羞恥，也不應因此羞辱他人。