FASCA線上培訓 鼓勵僑青創意思考

洛杉磯海外青年志工（FASCA-LA）6月12日下午舉辦線上月會培訓活動。（洛僑提供）

洛杉磯 海外青年志工（FASCA-LA）12日舉辦線上月會培訓活動，介紹美國貿易代表戴琪向百人會（Committee of 100）演講、聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）等率團訪問台灣 宣布捐贈新冠肺炎疫苗、台灣表演藝術團隊紙風車劇團，在祝融下重生的激勵故事，另由學員分享申請大學經驗，課程豐富多元。

洛僑中心主任張皓鈞、副主任廖儷雲上線參與，張皓鈞鼓勵學員踴躍參與僑委會近期推動的專案，以僑居城市景點、節慶文化、當地美食、著名大學校園及運動賽事等主題，錄製兩至三分鐘的英文短片，入選者有機會獲得僑委會及洛僑中心提供的獎金。

另歡迎學員與家長參加洛僑中心6月27日舉辦的「i-台灣線上講座」，將邀請洛杉磯地區青年創業家、僑委會第一屆「青商潛力之星」得主馬永芃（Amanda Ma）主講創業歷程。

在當天的課程中，學員Megan Hackbarth因今年度獲得多所大學的錄取通知，她簡報分享疫情期間如何按部就班規劃修課，以及申請大學的準備過程，主修醫學領域的她，最後決定就讀聖地牙哥加州大學 。

爾灣中文學校高中部盧業珮老師，為FASCA-LA學員解說端午佳節傳統文化，交流熱絡。諮詢導師楊賢怡、徐芝蘭在課程各段落引導同學，並協助學員了解申請大學注意事項。