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貝佐斯前妻捐款27億 南加院校受益

【洛杉磯訊】
全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪・史考特（MacKenzie Scott）15日宣布最新一輪慈善捐款總額為27.39 億元，南加很多學校和組織受益。（史考特臉書）
全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪・史考特（MacKenzie Scott）15日宣布最新一輪慈善捐款總額為27.39 億元，南加很多學校和組織受益。（史考特臉書）

全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻麥肯琪・史考特（MacKenzie Scott），離婚後晉身全球最富有的女性，15日她宣布新一輪慈善捐款總額27.39 億元，這些錢將捐給286個組織，包括許多南加慈善機構、藝術機構和大學等，成為善款受益者。其中包括富樂頓州大獲得該校歷史上最大一筆捐贈，總數4000萬元；波莫那工藝州大也獲4000萬元。

麥肯琪・史考特承諾將捐出離婚協議中獲得的大部分財富。到目前為止，她已捐贈逾80億元。福布斯估計她的淨資產約為600億元。麥肯琪・史考特表示，她的團隊，包括新婚丈夫Dan Jewett認為，為了改變未來，就必須改變現有的系統。希望透過努力，對這個世界做出改變。如果不成比例的財富，可不再集中在少數人手中，那世界會更好，且解決問題的方案，最好由其他人設計和實施。

南加受益團體和學校包括巴沙迪那社區學院（PCC） 、洛杉磯亞太社區基金(Asian Pacific Community Fund)、加州州立波莫那工藝大學（Cal Poly Pomona）、北嶺加州州立大學、富樂頓加州州立大學等。

致力於幫助以前被監禁和參與幫派的個人康復，並重新進入社會的組織Homeboy Industries的首席執行官 Thomas Vozzo 證實，該組織獲得2000萬元贈款。

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