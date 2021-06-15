南加本周迎3位數熱浪 嚴防野火

河濱縣周末突發野火。 （河濱縣消防局提供）

南加州 正準備迎接一場持續的熱浪 ，當地政府對潛在的野火保持高度警惕。剛過去的周末，消防員忙於應對幾場火災，包括從河濱縣Santa Rosa山脈開始的Flats Fire火災。根據國家氣象局，西南地區的高壓系統將導致14日(周一)氣溫繼續升高，並且在這一周，天氣將逐日變得更熱。

預計15日周二起至周五將出現高溫 天氣，山谷和山區下午的高溫將在華氏98度至108度之間，海岸附近的氣溫將保持在75度至85度之間。

洛縣和范杜拉縣（Ventura county)發布極熱警報（excessive heat warning），將從周二上午10時延續到周五晚上9時；內陸帝國的聖伯納汀諾縣（San Bernardino county）和河濱縣（Riverside county）發布高溫警告，從周一開始一直持續到周六晚上9時；橙縣(Orange County）發布極熱警報，將從周二上午10時延續至周五晚上9時。

熱浪是在南加州部分地區嚴重到極端乾旱的情況下發生的。洛縣消防局工程師Mark Torres指出：乾旱條件導致灌木叢變得格外乾燥，只要風、熱和火花，就會引起火宅。

消防員建議，高風險地區的居民在家周圍留出可防禦的空間，並準備好疏散包。在延長的熱浪期間，消防人員將處於高度戒備狀態，並有額外的人力資源待命。居民在高溫時段需要限制戶外活動，並多喝水，不要將兒童或寵物留在熱車內，確保在涼爽的天氣恢復之前檢查老人的身體狀況。