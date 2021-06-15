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53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸

記者李雪／巴沙迪那市報導
何文雯的兒子陪同她參加畢業典禮，慶祝拿到學位。（記者李雪／攝影）
何文雯的兒子陪同她參加畢業典禮，慶祝拿到學位。（記者李雪／攝影）

今年53歲的何文雯6月12日在兒子和好友陪同下，參加在巴沙迪那社區學院（Pasadena City College）的「汽車畢業典禮」，慶祝她獲得人生中第一個高等教育學位--副學士學位（Associate degree），並將轉校前往洛杉磯州大（CalState LA）繼續學習會計。

已經退休的何文雯堅信，人生何時開始學習都不晚。來自廣西農村地區的她，之前只有高中文憑。大約十年前兒子來美國讀高中，她陸續來美陪讀一段時間。幾年前她還是放心不下兒子，決定乾脆搬來美國。

當時只會幾個英文單詞的她，在生活和工作中溝通遇到種種困難。她回憶自己曾在餐館工作了幾個月，客人點米飯說「rice」她都不知道是什麼。她想，既然決定要在這裡生活，總要學會英語。於是五年前，她開始就近在巴沙迪那學院上英語課。

學習兩年英語後，她開始想要學一些別的課程。因為之前在中國做過一些小生意，於是她便開始選修一些商科的課程，幾年下來修課的學分足以拿到副學士學位。何文雯對自己學業要求非常高，要是哪門課只拿了95分都覺得惋惜，她希望門門課都能在97分以上。

「要不是有兩門課把分數拉下來，我GPA能到4.0」，何文雯憤憤地說，但很快又興奮起來，說自己是組長，還修了好多門榮譽學位課程，心態年輕得不似同齡人。原本優異的成績轉校去洛杉磯加大UCLA）也足夠，不過她表示畢竟年紀大了，並不追求名校文憑，於是選擇通勤更方便的洛杉磯州大，並選擇會計專業。對未來職業尚未有明確計畫，但抱有充實自己的心態讀書。

有這樣一位「學霸」媽媽，何文雯的兒子都甘拜下風。當年他也是從巴沙迪那學院轉學去UCLA，轉學時的成績和母親差不多，「但她可是從零學英語開始」。如今他畢業數年，從事金融行業。當天他陪母親參加畢業典禮，周圍的同事朋友也頗感新奇。

「學習就是要開竅」，何文雯說，她覺得自己以前生活中常忘事，記憶力不如年輕時。但自從開始讀書後，記憶力也明顯得到鍛鍊，無論是背單詞還是學新知識都不在話下，連生活裡丟三落四的情況都少了很多。在她的動員下，她周圍不少同齡好友也來社區學院上課，她還笑說要將畢業學士服留著，給好友們畢業時穿。

兒子陪同何文雯參加畢業典禮，慶祝拿到學位。（記者李雪／攝影）
兒子陪同何文雯參加畢業典禮，慶祝拿到學位。（記者李雪／攝影）

洛杉磯加大 美國 UCLA

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