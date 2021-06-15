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1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

洛城新語／面對疫後新時代 你準備好了嗎

洛城新語

6月15日加州全面開放，自去年3月美國新冠疫情來勢洶洶，各種限制級別的隔離生活至今已長達一年三個月。隨著疫情發展趨勢，人們的生活方式也不斷調整，如今面臨全面開放的疫後新時代，你準備好了嗎？

準備好恢復疫情前的工作方式了嗎？一年多來，很多白領一直居家工作，他們直言，已經習慣並喜歡上疫情期間的工作方式，可節省上下班通勤時間，可以多陪孩子與家人。現在要重回公司上班，不僅擔心辦公室的病毒傳播風險，每天堵在路上的常態重新開始，還真需要適應。

準備好個人防疫了嗎？雖說加州全面開放，但疫情並沒有畫上句號，變異病毒不斷，世界疫情沒有結束，美國的疫情也永遠不會結束。如今口罩禁令解除，完全接種疫苗的人可以不戴口罩，但誰是接種者，誰又不是接種者？如何分辨，這時考驗的恐怕只能是個人的社會責任心了。

華人在各種場合若能堅持戴口罩、勤洗手，做好個人的防疫工作，必是正確的選擇，畢竟大部分孩子都還沒有得到疫苗的保護。

準備好重新開始社交生活了嗎？同事朋友邀約聚餐，接受還是拒絕？若接受，自己還在擔心感染風險；若拒絕，怕傷了交情，社交焦慮比出門的焦慮更大，糾結在不敢拒絕和不想出門之間，從而帶來更大的心理壓力。

心理學專家提醒，不必介意別人的評判，保持自己舒服的界線，每個人的情況和考慮都不一樣，尊重自己的想法，可以預先設置社交底線，比如聚餐是否一定選擇室外，聚會是否希望朋友全程戴口罩，事先溝通，會比到了現場臨時決定更妥當。

孩子的教育準備好了嗎？很多華人家長選擇讓孩子在秋季返校，大多是在繼續觀望疫情的發展趨勢，包括孩子的疫苗接種，保守的家長也在等待秋季開學前做決定。但對於返回公司上班的雙職工家庭來說，現在就要做出決定，是放棄工作居家照顧孩子，還是送孩子去暑托班，有哪些暑托班已經開放？安全性如何？很多孩子習慣疫情一年多家長每天的陪伴，現在父母重新出門上班，孩子也會面臨再次的分離焦慮。

雖說各項防疫限制即將解除，社會重新全面開放，但疫後新時代的生活必定和疫情前大不相同，這一年，世界已發生翻天覆地的改變，面對新生，人們恍如隔世。

經歷這次百年難遇的疫情大考驗，人類會吸取教訓嗎？還是會好了傷疤忘了痛？在感慨生命渺小的同時，對自然要多幾分敬畏，以及對未來生活的諸多考量，反思一下為何病毒會大面積傳播，造成難以挽回的災難。很多事情若不正視，疫情還會再來一次。

疫情 口罩 疫苗

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