美西嚴重乾旱 密德湖水位新低

科羅拉多河上的密德湖水位降至歷史新低。（密德湖水局）

美國 西部遭逢嚴重乾旱，位於內華達州科羅拉多河（Colorado River）上的主要水庫密德湖（Lake Mead），水位降至歷史新低。科羅拉多河供給南加州 三分之一的農業和民生用水。

根據該地區最新數據顯示，至14日下午3時，這座內華達-亞利桑那州邊界的湖，水位降至1071.16呎，據美國開墾局（US Bureau of Reclamation）數據，該湖水位上一次出現類似情況，是在2016年7月，這也是自1930年以來，密德湖出現的最低水位。

開墾局發言人Patti Aaron說，「我們預計水庫至11月還是會持續下降，之後可望反彈。」

水位的下降，影響該國最大的是人工水庫之一的娛樂業，和胡佛水壩（Hoover Dam）的水力發電效能。

密德湖水位一年中起伏不定，這取決於天氣和消耗蒸發的水量。Aaron說，官員們預計該湖水位在11月反彈前，將下降至1064呎，屆時提供給農業的水資源將減少。

近年來，鄰近各州、水局和部落通過各種協議來支撐密德湖，防止該湖水位跌至無法輸送水資源的地步。

科羅拉多河主要提供亞利桑那、加州、科羅拉多、內華達、新墨西哥 、猶他和懷厄明等州4000萬人口，與每年50億元農業生產提供水資源。