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司法制度弊病! 性侵犯獲釋 又連續性侵男童犯案3年

編譯組／綜合報導 
多次被控性侵男童的沃斯奎茲。（洛杉磯縣檔案照）
多次被控性侵男童的沃斯奎茲。（洛杉磯縣檔案照）

美國刑事司法制度的弊病，再度由一名前科性侵犯，因為技術性法律條文規定，在洛杉磯獲釋而顯現，他出獄後繼續性侵數名男童。

48歲的沃斯奎茲（Jorge Vasquez）在1995年因為性侵兒少案而入獄服刑，但因他有精神疾病與先天障礙，因此2000年起就不斷在州立監獄與醫院間兜來轉去。2018年時，因為他的其他案件已經拖延17年仍無法開庭，因此洛杉磯高等法院裁定撤銷起訴。不過最新證據顯示，沃斯奎茲在2018年至2021年間又再度犯案，至少兩名男童受害，因此警方6日再度逮捕他，檢方日前再度以性侵罪嫌起訴。 

起訴書中指出，沃斯奎茲在2018年獲釋後不到半年就再度性侵，包括撫摸男童下體等部位，期間長達3年，最近一次發生在2021年6月5日。沃斯奎茲這次可能面臨終身監禁。 

沃斯奎茲八歲時被診斷出學習障礙，並在出生時神經受損。因此，雖然他在1995年就因性侵案而被判12年徒刑，但2000年時卻因修法，被送到專科醫院接受治療，以避免再犯。在此同時，沃斯奎茲所犯的其他刑案，卻遲遲無法開庭，因為這17年間沃斯奎茲換了五位公設辯護人，每位都表示需要時間蒐集資料，因此一再要求延審。 

最後是在2017年時，全案送到洛縣高等法院，法官James Bianco先裁定公設辯護人失格，並在隔年撤銷起訴。

但歷任公設辯護人也同表無奈，其中一位Terry Shenkman表示他們的人力被砍了一半，另一人David Santiago則說，沃斯奎茲沒有得到應有的對待。但由於沃斯奎茲一直未受到良好醫治，因此連負責起訴的檢察官Richard Ceballos都坦承，沃斯奎茲一定還會再犯，而最新消息讓他備感挫折。 

性侵 洛杉磯 美國

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