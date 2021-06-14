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洛市百年大樓起火 華商貨物被焚一炬

記者王若然／洛杉磯報導
發生火災的大樓。（Andy提供）
發生火災的大樓。（Andy提供）

洛杉磯市中心一幢百年歷史建築8日凌晨發生大火，火光沖天，還伴隨爆炸聲。有150名消防員參與救火，爆炸造成衝擊波甚至將大樓的鐵門推到大街上。然而大火不僅葬送了這棟百年建築，裡面幾家華商的幾十萬元的貨物也都被付之一炬。

火災發生於8日凌晨2時，在南洛杉磯街和第三街交匯處的一處商業大樓發生大火，洛市消防局（LAFD）消防員灌救一夜，直到上午才滅火。洛杉磯市消防局發言人Erik Scott表示，至少四家商店受到火災影響，其中包括兩家煙草店。消防員在現場找到許多散落的一氧化二氮罐，起火原因仍在調查中，事故沒有造成人員傷亡。

發生火災的大樓中，包括一家行李箱生意的華人Andy。Andy說，建築裡有四、五家華資店鋪，有中國大陸揚州人在這裡做玩具生意，還有台灣人在大樓裡賣LED彩燈。大樓共有三層，一層有四五家商舖，二樓為辦公室，三樓為倉庫。大樓所有商家都在這場大火中付之一炬。

大樓外聚集的在討論的人們。（記者陳開／攝影）
大樓外聚集的在討論的人們。（記者陳開／攝影）

Andy在起火大樓開業已逾20年，而大樓本身已經有百年歷史。Andy說，火災發生當天，他於早上7時接到消防局電話，趕到現場時大火還未撲滅。Andy說，他在大樓租有1000多呎的倉庫，每月租金2000多。他在大樓裡還有價值20多萬的行李箱，全部燒毀。

洛市消防員在現場找到許多散落的一氧化二氮罐，起火原因仍在調查中，這次火災沒有造成人員傷亡。根據Andy，四個多月前半來一家賣大麻菸具的商家，大麻商業涉及易燃品，不知此次事故是否因其而起。

雖然不知最近這次火災是否又和大麻油提煉、實驗有關，但近幾年來加州因提煉大麻油造成的火災、爆炸案，已經造成超過百人嚴重受傷，財務損失非常大。

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