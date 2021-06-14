洛城新語 /加州全面重啟 民眾餘悸猶存

在經歷一年三個月新冠疫情荼毒，付出人命和社會經濟慘重代價之後，加州 終於將在6月15日全面重啟，解除大多數限制。但許多民眾對新冠病毒造成的重大傷亡與心理衝擊，餘悸猶存。除了變異病毒威力強大 ，最大的不安來自於還有很多人尚未打疫苗 ，或始終不願意打疫苗。

以全美來看，目前18歲以上人口有53.9%完全接種疫苗，64.3%至少打完一劑。加州目前16歲以上人口有47.18%完全接種，加州疫情最慘重的洛杉磯縣，16歲以上人口則有55%完全接種，65%至少打過一劑。

不打疫苗的人大致包括以下類別，第一為12歲以下的兒童，美國政府尚未完全批准施打疫苗，目前是進度最落後的一個年齡組別。第二是先前已經確診新冠的人，康復一段時間之後才能施打。第三是出於宗教信仰或個人認知，堅決不打疫苗的人。前兩類人施打疫苗只是遲早問題，但目前法律和社會規範，都無法強制第三類人打疫苗，且全美無法實施疫苗護照制度，這正是許多人擔心的主因，擔心被傳染。

以洛杉磯縣而言，施打比例高於加州和美國，尤其亞裔居民施打率高於其它族裔。洛縣 55%居民完全施打，再加上12%先前確診現已康復的人，合計共有67%洛縣居民目前體內有新冠抗體，所以在統計學上，洛縣是相對較安全的地區。但反過來看，洛縣仍有三分之一(約33%)居民沒有打疫苗或體內無抗體，成為隱憂。

今年初，加州逐步開放疫苗接種，一開始疫苗數量供不應求，隨著疫苗數量供應穩定，注射的人大增，尤其最近兩個月，不但三種疫苗任君挑選，且不用預約、不查身分、完全免費，各處公立施打站、藥房、診所、大賣場、機場和車站，隨到隨打，疫苗數量供過於求。

然而加州州長紐森和公共衛生官員仍認為接種人數不理想，乃撥出鉅款進行疫苗注射樂透大抽獎，並祭出現金獎勵，打了針就可領錢。這讓因為疫苗短缺、心急如焚的台灣民眾望洋興嘆。儘管如此，加州努力打了半年疫苗，仍然有超過半數居民未完全施打。

不過好消息是，加州與洛縣的每日新增確診人數、死亡人數、加護病房患者人數，都穩定下降，且經過5月底的國殤日長週末之後，這個趨勢都沒有明顯改變，相較於去年聖誕節後疫情大爆發，顯示疫苗的確發揮了強大功效。

新冠對加州的傷害，有很大一部分是心理層面。至6月12日為止，加州共有369.55萬人確診、6.25萬人死亡。洛杉磯縣則有124.61萬人確診、2.44萬人死亡。幾乎每個人身邊的親友同學同事，都有確診或死亡案例，大家的心理創傷，還需要時間來療癒。

加州和洛縣從傷亡慘重到全面重啟，6月15日是個值得紀念的歷史轉捩點，代表政府和民眾合作抗疫，取得了階段性勝利。但還是有很多人未打疫苗，該有防疫衛生安全措施還是要作好作足，不能掉以輕心。