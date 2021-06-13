「嶼聲音樂節」6月19、20日線上開唱

北美「愛睏娛樂」聯手台灣「南國島嶼」，將於6月19日、20日連續兩日，推出首屆線上免費音樂節「FORMOSOUND 嶼聲音樂節」。唐鳳是表演嘉賓之ㄧ。（愛睏娛樂提供）

南台灣 規模最大的音樂祭「大港開唱」將在美國 進行限定播映活動。北美「愛睏娛樂」聯手台灣「南國島嶼」，將於6月19、20日兩天，推出首屆線上免費音樂節「 嶼聲音樂節」，節目內容包括2021「大港開唱」多組藝人演出實況。歡迎民眾踴躍在線觀賞。

「FORMOSOUND 嶼聲音樂節」將呈現台灣流行音樂的多元面貌，在演出中精心設計囊括各類型風格的來賓，希望吸引台美朋友及音樂人，並且擴散至對亞洲文化有興趣的美國大眾，透過音樂節認識台灣。

和「南國島嶼」今年聯手取得「大港開唱」主辦方獨家海外播映權，將透過線上平台，放映今年3月底剛落幕的大港開唱雙舞台精彩錄影，為北美觀眾帶來最具台灣味的音樂祭特別體驗。今年3月「大港開唱」陣容堅強，包括羅時豐、大港女神徐若瑄、陳珊妮、Leo王、金曲樂團閃靈feat.唐鳳、滅火器、茄子蛋、以及董事長樂團 feat. Lulu黃路梓茵等。

創立於北美的「愛睏娛樂」長期深耕美國亞裔 文化市場，「南國島嶼」專注於整合及推廣台灣藝文活動，兩者憑藉對於台美兩地文化之瞭解與市場熟悉度，將透過「FORMOSOUND 嶼聲音樂節」，提升北美觀眾對於台灣音樂及文化的共鳴。音樂節報名連結：https://bit.ly/formosound。