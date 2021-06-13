我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美53.9%成人 完全接種疫苗

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

「嶼聲音樂節」6月19、20日線上開唱

【洛杉磯訊】
北美「愛睏娛樂」聯手台灣「南國島嶼」，將於6月19日、20日連續兩日，推出首屆線上免費音樂節「FORMOSOUND 嶼聲音樂節」。唐鳳是表演嘉賓之ㄧ。（愛睏娛樂提供）
北美「愛睏娛樂」聯手台灣「南國島嶼」，將於6月19日、20日連續兩日，推出首屆線上免費音樂節「FORMOSOUND 嶼聲音樂節」。唐鳳是表演嘉賓之ㄧ。（愛睏娛樂提供）

台灣規模最大的音樂祭「大港開唱」將在美國進行限定播映活動。北美「愛睏娛樂」聯手台灣「南國島嶼」，將於6月19、20日兩天，推出首屆線上免費音樂節「 嶼聲音樂節」，節目內容包括2021「大港開唱」多組藝人演出實況。歡迎民眾踴躍在線觀賞。

「FORMOSOUND 嶼聲音樂節」將呈現台灣流行音樂的多元面貌，在演出中精心設計囊括各類型風格的來賓，希望吸引台美朋友及音樂人，並且擴散至對亞洲文化有興趣的美國大眾，透過音樂節認識台灣。

和「南國島嶼」今年聯手取得「大港開唱」主辦方獨家海外播映權，將透過線上平台，放映今年3月底剛落幕的大港開唱雙舞台精彩錄影，為北美觀眾帶來最具台灣味的音樂祭特別體驗。今年3月「大港開唱」陣容堅強，包括羅時豐、大港女神徐若瑄、陳珊妮、Leo王、金曲樂團閃靈feat.唐鳳、滅火器、茄子蛋、以及董事長樂團 feat. Lulu黃路梓茵等。

創立於北美的「愛睏娛樂」長期深耕美國亞裔文化市場，「南國島嶼」專注於整合及推廣台灣藝文活動，兩者憑藉對於台美兩地文化之瞭解與市場熟悉度，將透過「FORMOSOUND 嶼聲音樂節」，提升北美觀眾對於台灣音樂及文化的共鳴。音樂節報名連結：https://bit.ly/formosound。

曾獲第30屆金曲獎最佳國語男歌手獎的Leo王也是表演嘉賓之ㄧ。（愛睏娛樂提供）
曾獲第30屆金曲獎最佳國語男歌手獎的Leo王也是表演嘉賓之ㄧ。（愛睏娛樂提供）

台灣 美國 亞裔

上一則

台灣會館6月15日重啟

下一則

百年絲綢傳人 在美推廣中國刺繡

延伸閱讀

QBEDDING新款長絨棉床笠套件　　　~居家升級星級酒店的秘密

QBEDDING新款長絨棉床笠套件　　　~居家升級星級酒店的秘密
轉訂麒麟電視+電話向高額月費說拜拜

轉訂麒麟電視+電話向高額月費說拜拜
北美恢復首航就踢鐵板 皇家加勒比郵輪爆2乘客確診

北美恢復首航就踢鐵板 皇家加勒比郵輪爆2乘客確診
飛美避疫 長榮加開還不夠 華航洛杉磯增班

飛美避疫 長榮加開還不夠 華航洛杉磯增班
鳳凰城台商會長張聖儀當選北美台商總會長

鳳凰城台商會長張聖儀當選北美台商總會長
北美限定 Toyota GR Supra A91-CF碳纖維特仕車限量600台

北美限定 Toyota GR Supra A91-CF碳纖維特仕車限量600台

熱門新聞

24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
上海浦東機場航站櫃台示意圖。圖非新聞當事人。（新華社）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

2021-06-10 22:04
駱瑞琪披上了亞凱迪亞高中畢業生第一名綬帶。(學生提供)

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

2021-06-08 14:22
究竟是什麼讓此地變身房地產投資熱門地。（本報檔案照）

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

2021-06-08 21:31
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲