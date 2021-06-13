爾灣中文學校 列名僑委會台灣華語文學習中心

僑委會發布「台灣華語文學習中心」設置名單。（僑務電子報下載）

中華民國僑務委員會發布2021年「台灣 華語文學習中心」首波設置名單，為美國 華府維華中文學校、紐約華僑學校、金山灣區矽谷中文學校、洛杉磯（橙縣）爾灣中文學校、德國漢堡中華會館附屬中華子弟學校。

僑委會委員長童振源表示，鑑於歐美地區學習華語文人數逐年增加，且美國聯邦政府於2020年10月公布「語言學習計畫」，強調要增加中國以外的華語學習機會，接著台灣與美國在12月2日共同簽訂「台美教育 倡議」，僑委會與相關部會並與美國AIT建立協商合作模式，以加強雙方語言合作。

爾灣中文學校獲台灣僑委會選為「台灣華語文學習中心」。(爾灣中文學校網頁)

為爭取目前海外華語文市場擴展契機，僑委會規劃以美國及歐洲為主要地區，並將採取取三大策略、六大支柱推動，三大策略包括：第一，輔助既有僑校成立「台灣華語文學習中心」；第二，加強連結在歐美主流中小學的台裔教師，同時鼓勵僑校教師修習教育學分取得教師執照進入主流中小學任教，並與主流學校所有華語文老師保持交流與合作；第三，加強與台灣的華語教學機構和智能教育產業合作。

六大支柱包括：一、透過實體與數位方式培育歐美的華語師資，包括邀請歐美地區華語教師到台灣參加教師研習班；二，在教材方面，除了有全球最受歡迎的「全球華文網」可提供數位教材之外，僑委會有三套教材提供歐美朋友學習華語，包括二語教材的12冊《學華語向前走》及初學華語的《五百字說華語》與《一千字說華語》，另外也刻正新編一套適合成人使用的二語教材，預計今年9月份提供海外「台灣華語文學習中心」使用。

三，推廣與分享僑教中心舉辦的文化活動，讓歐美朋友透過認識台灣文化學習華語；四、邀請學華語的歐美青年到台灣參加青年營隊、語文班與觀摩團，更直接體驗台灣的文化與生活，並在民主、自由與多元的環境下學習華語；五、邀請學習華語的歐美朋友，到台灣參加英語服務營，藉此推動雙向文化交流和語言學習，一方面在台灣更容易深入學習華語與體驗台灣文化，另一方面也容易以具有中文基礎的歐美朋友輔導台灣中小學學生的英語；六、透過國際交流與競賽，推動華語教學與學習，並預計於今年底在台舉辦「華語文教學國際高峰會」。

在輔助僑校成立「台灣華語文學習中心」方面，僑委會今年先行試辦，並以有派駐僑務人員之歐美地區為試辦地區，經駐外館處協導計有美、英、德、法等4國13個地區、28所僑校申請，經召開審查會議審核，並考量整體僑教布局及年度預算，今年先核准美國及歐洲地區五所中文學校設置「台灣華語文學習中心」，並將提供多元輔助措施，以協導其發展成為當地18歲以上主流人士，學習華語文及推廣具台灣華語文教學之重要據點之一。

此次其他合格僑校，在師資及教學方面等均屬優質，僑委會在未來預算充裕下，將逐步納入。