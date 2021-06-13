我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美53.9%成人 完全接種疫苗

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

橙縣華商會 頒10高中畢業生獎學金

橙縣訊
橙縣華人商會2021年獎學金得獎人。（網路會議截圖）
橙縣華人商會2021年獎學金得獎人。（網路會議截圖）

橙縣華人商會12日下午舉行2021年獎學金線上頒獎典禮，獲獎的十位應屆高中畢業生，在就讀大學四年期間，將獲2萬元總額的獎學金，協助他們順利完成學業，未來成為各行各業的領導人才。

橙縣華人商會自1995年起每年頒發高中畢業生獎學金，2016年起更提高獎助金額到大學四年每年5000元，並經由初選、家訪、面試等方式，選出家境清寒、學業成績及課外活動表現傑出的得獎人。

今年獎學金得獎人來自南加州各地，均獲知名大學錄取，包括Curtis Chen、薛珽杰、黃佳葳、Jenny Lee、Cindy Lei、李樂柔、Ming Li、林俊雄、太嘉惠及Annie Wang。

連續六年擔任獎學金基金會會長的郭秀梅表示，橙縣華人商會本著回饋社區，培育新秀的初心，六年來在各方支持下，募款均超出預定目標，2020和2021年在疫情期間，兩年募款總額仍突破60萬，實屬不易，她代表基金會感謝各界慷慨解囊，同時，也感謝基金會理事投注的時間與心力。

應邀在頒獎典禮中擔任主講人的爾灣加大商學院教授Christopher Schwarz在分析「後疫情的經濟展望」時表示，疫情趨緩後就業市場看好，特別是擁有大學學位的年輕人，就業前景樂觀。他特別擔心的是原料及物價上漲的趨勢，將會持續闗注。

現任亞凱迪亞市副市長的律師鄭博仁，勉勵年輕一代亞裔，在選擇主修及職業時，要遵循內心的志向，才能在工作中找到人生的熱情。他也鼓勵亞裔積極投入美國地方政壇，提高亞裔對社區的影響力。

應邀出席線上頒獎典禮的嘉賓包括美國聯邦眾議員趙美心、劉雲平、爾灣市長Farrah Khan、經文處黃敏鏡處長、橙僑中心蔣翼鵬主任及捐款人代表Joanna Kong等多人。

橙縣華人商會獎學金基金會會長郭秀梅感謝各方捐款。（網路會議截圖）
橙縣華人商會獎學金基金會會長郭秀梅感謝各方捐款。（網路會議截圖）

亞裔 疫情 華人

上一則

巴沙迪那學院「汽車畢業典禮」別開生面

下一則

洛警處理抗議活動 限制使用橡皮射彈

延伸閱讀

世説新聞／怪大麻？LA市中心爆炸 華商失數十萬

世説新聞／怪大麻？LA市中心爆炸 華商失數十萬
疫苗樂透獎第2輪揭曉 橙縣、河濱縣各有一人中5萬元

疫苗樂透獎第2輪揭曉 橙縣、河濱縣各有一人中5萬元
新州華人企業家胡運熹告別式 華社同悼

新州華人企業家胡運熹告別式 華社同悼
加州疫苗樂透又抽獎 洛杉磯縣橙縣河濱縣各拿 5萬

加州疫苗樂透又抽獎 洛杉磯縣橙縣河濱縣各拿 5萬
聯邦將提供洛縣和橙縣數百萬元疫情補助 改善疾病防控

聯邦將提供洛縣和橙縣數百萬元疫情補助 改善疾病防控
3種疫苗任選接種 南加橙縣衛生局長親上陣為民注射

3種疫苗任選接種 南加橙縣衛生局長親上陣為民注射

熱門新聞

24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
上海浦東機場航站櫃台示意圖。圖非新聞當事人。（新華社）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

2021-06-10 22:04
駱瑞琪披上了亞凱迪亞高中畢業生第一名綬帶。(學生提供)

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

2021-06-08 14:22
究竟是什麼讓此地變身房地產投資熱門地。（本報檔案照）

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

2021-06-08 21:31
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲