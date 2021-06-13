橙縣華商會 頒10高中畢業生獎學金

橙縣華人商會2021年獎學金得獎人。（網路會議截圖）

橙縣華人 商會12日下午舉行2021年獎學金線上頒獎典禮，獲獎的十位應屆高中畢業生，在就讀大學四年期間，將獲2萬元總額的獎學金，協助他們順利完成學業，未來成為各行各業的領導人才。

橙縣華人商會自1995年起每年頒發高中畢業生獎學金，2016年起更提高獎助金額到大學四年每年5000元，並經由初選、家訪、面試等方式，選出家境清寒、學業成績及課外活動表現傑出的得獎人。

今年獎學金得獎人來自南加州各地，均獲知名大學錄取，包括Curtis Chen、薛珽杰、黃佳葳、Jenny Lee、Cindy Lei、李樂柔、Ming Li、林俊雄、太嘉惠及Annie Wang。

連續六年擔任獎學金基金會會長的郭秀梅表示，橙縣華人商會本著回饋社區，培育新秀的初心，六年來在各方支持下，募款均超出預定目標，2020和2021年在疫情 期間，兩年募款總額仍突破60萬，實屬不易，她代表基金會感謝各界慷慨解囊，同時，也感謝基金會理事投注的時間與心力。

應邀在頒獎典禮中擔任主講人的爾灣加大商學院教授Christopher Schwarz在分析「後疫情的經濟展望」時表示，疫情趨緩後就業市場看好，特別是擁有大學學位的年輕人，就業前景樂觀。他特別擔心的是原料及物價上漲的趨勢，將會持續闗注。

現任亞凱迪亞市副市長的律師鄭博仁，勉勵年輕一代亞裔 ，在選擇主修及職業時，要遵循內心的志向，才能在工作中找到人生的熱情。他也鼓勵亞裔積極投入美國地方政壇，提高亞裔對社區的影響力。

應邀出席線上頒獎典禮的嘉賓包括美國聯邦眾議員趙美心、劉雲平、爾灣市長Farrah Khan、經文處黃敏鏡處長、橙僑中心蔣翼鵬主任及捐款人代表Joanna Kong等多人。