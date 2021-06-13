巴沙迪那城市學院汽車畢業禮 撥穗、授證都在車內完成

巴沙迪那學院舉行別出心裁的「汽車畢業典禮」。（記者李雪／攝影）

巴沙迪那學院（Pasadena City College，簡稱PCC）12日舉行了一場別開生面的「汽車 畢業典禮」（Car-mmencement），千餘名畢業生及其親友開車前往學校慶祝學業完成。今年因為防疫 ，畢業生們不必下車，整個撥穗、授予證書和拍照的過程，都在汽車裡完成。

影音來源：記者 李雪

這場別出心裁的「汽車畢業典禮」在學校位於科羅拉多大道上的霍勒斯曼主樓前完成。從上午9時到下午6時，學生車輛魚貫而入，按照校方安排的路線，從Del Mar大道的入口進入校園，蜿蜒穿過學校停車場、游泳池、音樂廳，最終到達該校標誌性的主樓前。學生不必下車，院長和系主任將證書遞到車前並合影。而教職員工也沿著路線歡呼並慶祝這些學生畢業，學生們也興奮鳴笛。

校方要求參與儀式的學生僅限一輛車，且所有同行者必須在典禮期間保持就座。校方鼓勵社區的每個成員接種疫苗，但未強制要求，因此無論何時打開車窗都必須戴上口罩。

因為疫情 ，去年學院畢業班未能舉行畢業典禮。而2020年至2021年的課程也全面在線上完成。校長Erika Endrijonas表示，非常高興歡迎學生們回到校園，並看到他們開始了人生的探索新階段。過去的15個月出乎所有人的意料，學生受到的打擊比任何人都大。校方非常自豪能夠幫助他們在這場疫情中完成學業。

華裔學生Joseph Lau表示，如果能夠選擇，當然還是想要一個傳統的畢業典禮。不過雖然和自己期待的不同，但還是很喜歡這樣一個特別的典禮，因為必將留下深刻的記憶。他也理解學校出於防疫，許多事情不得不改變，包括過去一年都在線上上課，不能見到老師和同學，以及暫時離別了喜歡的校園生活。好在畢業典禮當天能再回校園裡走走也很高興。他即將前往洛杉磯州大（CalState LA）上學，對此相當興奮。

而華裔學生何小姐則對這場相對從簡的儀式有所不滿，「我覺得非常遺憾」。她表示，最近不少高中都辦了盛大的畢業慶祝，她也一直很期待一個圓滿的畢業典禮，「在車裡拍照都不好拍」。