加州百萬人口大縣 疫苗接種率過半

接種疫苗。（南加大醫療中心臉書）

加州 從2020年新冠肺炎疫情爆發後，經過艱難跋涉，現正在迎接全面重啟曙光。而重啟的關鍵就是接種疫苗 ，目標是社區免疫。加州部分百萬人口以上的大縣，疫苗接種率包括至少接種一劑的人口已達到50%以上。

洛杉磯縣有逾千萬人口，6月11日洛縣公衛局公布數據，撥付施打疫苗超過968萬劑，其中16歲以上人口至少接種一劑的有逾542萬人，佔人口總數超65%，完全接種疫苗的超過453萬人。

橙縣有逾317萬人口，在接種輝瑞、莫德納疫苗群體中，接種一劑的有31萬3700人，完全接種疫苗的超過151萬人。在只接種一劑的嬌生 疫苗群體中，有超過10萬5400多人接種了嬌生疫苗。總計接種輝瑞、莫德納、嬌生疫苗人群中，完成接種接種的有超過161萬5500人。

聖地牙哥縣有居民超過333萬人，迄今共獲得逾421萬劑疫苗，其中有超過384萬劑撥付施打，目前至少接種一劑疫苗的有逾209萬人，有171萬多人完成疫苗接種。該縣目標是有超過210萬人完全接種疫苗。

河濱縣有超過247萬居民，疫苗施打超過190萬4700多劑，其中部分接種疫苗的有18萬4900多人，完全接種疫苗的有88萬4700餘人。

聖伯納汀諾縣居民有218萬餘人，12歲以上居民接種疫苗人數有88萬8800餘人，部分接種疫苗有超過15萬2000人，完全接種疫苗的有近73萬6000人。

阿拉米達縣（Alameda County）有居民逾167萬人，撥付施打疫苗逾192萬劑，至少接種一劑疫苗的居民有110萬多人，完全接種疫苗的有超過90萬人。值得關注的是，該縣亞太裔接種至少一劑疫苗的人數超過白人、西裔、非裔等。

聖塔克拉拉縣（Santa Clara）居民人口逾180萬人，12歲及以上人群，至少接種一劑疫苗者有超過134萬人，佔該群體的78.6%，完全接種疫苗的有逾117萬人，佔該群體68.4%