洛縣20圖書館 6/14起免費供餐
洛杉磯縣公共圖書館20個分館，將從6月14日(周一)開始，恢復供應免費兒童和青少年營養午餐。
免費營養午餐的供應從下周一開始，持續幾乎整個暑期至8月6日爲止。今年洛縣供應的免費營養午餐，將包括可以重新加熱的午餐和早餐，先到先得。
20個圖書館供應點包括：A. C. Bilbrew Library、Gardena Mayme Dear Library、La Puente Library、Lake Los Angeles Library、Lancaster Library、Live Oak Library、Montebello Library、Norwalk Library、Quartz Hill Library、Rowland Heights Library、San Fernando Library、San Gabriel Library、South Whittier Library，星期一至星期五中午12時至下午1時；星期二至星期五中午12時至下午1時供應的圖書館，包括Angelo M. Iacoboni Library、Baldwin Park Library、Clifton M. Brakensiek Library、Compton Library、El Monte Library、Leland R. Weaver Library、Woodcrest Library。
這些免費供應的午餐不限制家庭收入，任何有需要的家庭都可以前往為他們的孩子領取，孩子不需要親自前往現場。免費營養午餐從2015年開始在洛杉磯縣公共圖書館供應，由公共圖書館與洛杉磯地區食物銀行共同提供。
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