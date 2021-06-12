洛縣20圖書館 6/14起免費供餐

洛杉磯 縣公共圖書館 20個分館，將從6月14日(周一)開始，恢復供應免費兒童和青少年營養午餐。

免費營養午餐的供應從下周一開始，持續幾乎整個暑期至8月6日爲止。今年洛縣 供應的免費營養午餐，將包括可以重新加熱的午餐和早餐，先到先得。

20個圖書館供應點包括：A. C. Bilbrew Library、Gardena Mayme Dear Library、La Puente Library、Lake Los Angeles Library、Lancaster Library、Live Oak Library、Montebello Library、Norwalk Library、Quartz Hill Library、Rowland Heights Library、San Fernando Library、San Gabriel Library、South Whittier Library，星期一至星期五中午12時至下午1時；星期二至星期五中午12時至下午1時供應的圖書館，包括Angelo M. Iacoboni Library、Baldwin Park Library、Clifton M. Brakensiek Library、Compton Library、El Monte Library、Leland R. Weaver Library、Woodcrest Library。

這些免費供應的午餐不限制家庭收入，任何有需要的家庭都可以前往為他們的孩子領取，孩子不需要親自前往現場。免費營養午餐從2015年開始在洛杉磯縣公共圖書館供應，由公共圖書館與洛杉磯地區食物銀行共同提供。