我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

洛縣20圖書館 6/14起免費供餐

【洛杉磯訊】

洛杉磯縣公共圖書館20個分館，將從6月14日(周一)開始，恢復供應免費兒童和青少年營養午餐。

免費營養午餐的供應從下周一開始，持續幾乎整個暑期至8月6日爲止。今年洛縣供應的免費營養午餐，將包括可以重新加熱的午餐和早餐，先到先得。

20個圖書館供應點包括：A. C. Bilbrew Library、Gardena Mayme Dear Library、La Puente Library、Lake Los Angeles Library、Lancaster Library、Live Oak Library、Montebello Library、Norwalk Library、Quartz Hill Library、Rowland Heights Library、San Fernando Library、San Gabriel Library、South Whittier Library，星期一至星期五中午12時至下午1時；星期二至星期五中午12時至下午1時供應的圖書館，包括Angelo M. Iacoboni Library、Baldwin Park Library、Clifton M. Brakensiek Library、Compton Library、El Monte Library、Leland R. Weaver Library、Woodcrest Library。

這些免費供應的午餐不限制家庭收入，任何有需要的家庭都可以前往為他們的孩子領取，孩子不需要親自前往現場。免費營養午餐從2015年開始在洛杉磯縣公共圖書館供應，由公共圖書館與洛杉磯地區食物銀行共同提供。

圖書館 洛杉磯 洛縣

上一則

南加華人雇主慨嘆 好保母難求難留

下一則

加州百萬人口大縣 疫苗接種率過半

延伸閱讀

加州疫苗樂透又抽獎 洛杉磯縣橙縣河濱縣各拿 5萬

加州疫苗樂透又抽獎 洛杉磯縣橙縣河濱縣各拿 5萬
疫期網購增 洛杉磯港躍西半球第一大港

疫期網購增 洛杉磯港躍西半球第一大港
摩根圖書館與博物館金碧輝煌 一窺富豪生活

摩根圖書館與博物館金碧輝煌 一窺富豪生活
前眾院議長萊恩雷根總統圖書館演說 促共和黨甩川普

前眾院議長萊恩雷根總統圖書館演說 促共和黨甩川普
Doraville公立圖書館增華文書籍典藏 14箱逾600新書上架 多國語言童書、小說應有盡有

Doraville公立圖書館增華文書籍典藏 14箱逾600新書上架 多國語言童書、小說應有盡有
內蒙古文旅廳副廳長 圖書館自縊亡

內蒙古文旅廳副廳長 圖書館自縊亡

熱門新聞

24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
上海浦東機場航站櫃台示意圖。圖非新聞當事人。（新華社）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

2021-06-10 22:04
駱瑞琪披上了亞凱迪亞高中畢業生第一名綬帶。(學生提供)

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

2021-06-08 14:22
究竟是什麼讓此地變身房地產投資熱門地。（本報檔案照）

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

2021-06-08 21:31
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？
惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚

惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚