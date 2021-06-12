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南加四娃媽出門買菜 無辜命喪飆車族

【洛杉磯訊】
被撞車輛直衝燈柱翻車起火。（ABC7）
被撞車輛直衝燈柱翻車起火。（ABC7）

洛杉磯北部的棕櫚谷（Palmdale）9日發生致命車禍；一輛Dodge Challenger汽車的駕駛在路上與其他車輛違規飆車，比賽誰開的快，比拚過程中不幸從後面撞上一輛轎車，被撞轎車直衝燈柱起火，車上兩人當場死亡。

據警局資料，車禍發生地點在11th Street West及Rancho Vista Blvd交叉路段。洛縣法醫處證實死者為一男一女，男的是37歲的Lesther Deleon，女的身分被其父證實為28歲的Spechelle Pope。這名女性受害者是四個孩子的媽媽，出門是為了上超市買菜，沒想到卻意外身亡。

警方指出，肇事的Challenger轎車在Rancho Vista Blvd上往西向飆車，速度太快撞上一輛Toyota Corolla。Corolla受到衝擊衝出去撞到燈柱翻車起火，駕駛Lesther Deleon並飛出車外，女乘客Spechelle Pope則卡在座位上。有目擊民眾稱，這名受害男駕駛，在飛出車外時仍有生命跡象，他也嘗試救援這名男子，因為該名男子一直在大叫，沒想到隔沒多久，男子就斷氣。

據目擊者敘述，肇事車輛車主見狀，棄車跳上另一輛深藍色Infiniti轎車，逃離現場。肇事者目前仍未被逮捕到案。警佐Liz Sherman向媒體指出，近期該路段的「街頭飆車」數量越來越頻繁。

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