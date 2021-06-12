3票贊成、2票反對 賈斯康不信任案 核桃市議會受阻

核桃市議會本周對洛杉磯縣檢察長不信任議題討論，副市長秦振國、市議員伍立倫、Nancy Tragarz支持市議會討論；市長Robert Pacheco和市議員Linda Freeman則反對討論。（市民提供）

核桃 市議會本周討論是否對洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）提出不信任案，由於市長和另外一名市議員反對，最後以三票贊成、兩票反對，轉入7月中旬的市議會討論，暫時沒有結果。

由核桃市部分居民敦促，市議員伍立倫和秦振國分別向市府經理提出對賈斯康不信任案的討論，得到市議會多數票附議和支持。但是，對賈斯康不信任案議題在核桃市議會從一開始就出現拉鋸，原本作爲本周市議會主打議題的討論，最後被擠壓到短短15分鐘。

核桃市部分居民最近向市議會提出一封公開信表示，要求像周邊城市一樣，對洛杉磯縣檢察長賈斯康投出不信任票（No Confidence in Los Angeles District Attorney George Gascon）。公開信說，從上任開始，賈斯康的新政策給社區安全帶來威脅，並要求市議會對此一議題的表決結果周知社區。

副市長秦振國、市議員伍立倫、Nancy Tragarz均投票支持，在7月中旬對此一議題討論和表決。但市長Robert Pacheco和市議員Linda Freeman則反對討論，他們認爲，城市可以對某一議案進行討論，但不應該對個人進行討論，可能會給城市帶來反效果，甚至可能會讓地方城市在獲得縣政府的資源分配上受到擠壓。Pacheco表示，應該讓市府經理調查，確定核桃市在賈斯康的新政中受到了影響再討論。

副市長秦振國認為，公共安全是每個人每個家庭每天都關心的議題，但目前讓大多數居民擔心的正是賈斯康的所謂司法改革。換言之，如果不挑明針對賈斯康，討論現在洛縣公共安全就成了隔靴搔癢，不能解決問題。他認爲，民選官員責任是保護保護居民的安全和利益，核桃市治安目前沒有受到大影響，但不代表未來不會有影響，甚至不代表現在沒有受到影響。事實上，核桃市最近一段時間以來，沒有一個禮拜沒有發生汽車和居民財產被盜案，甚至警車也被盜被偷。但面對犯罪，警察 卻常常被法律綁住了手脚。面對從監獄提早釋放的犯人，城市不但得不到保護，賈斯康的做法反而將城市置於危險中。

秦振國表示，賈斯康表示自己代表所有人，包括犯罪受害人和犯罪人，但實際情況卻是，犯罪人的利益得到過度代表，嚴重傷害了受害人和大多數遵紀守法的民眾利益。他舉例說，四年前核桃市的華裔居民晨跑時，被為留在美國 而故意犯罪的兇嫌開車從後面撞死，華人家屬痛不欲生，司法未能伸張正義，連兒子申請警察職位時，被視為可能會因失去親人留下心理陰影而擦身而過，但罪犯卻在短期服刑後出獄留在美國，情何以堪？

市議員伍立倫也贊成對賈斯康不信任案進行討論。他表示，近期接到非常多居民的郵件和電話，「都是支持對其投不信任票，反對的幾乎沒有」。他表示，既然很多人贊成，當然也有人可能反對，也有黨派的考慮，這麽多聲音都要表達，市議會應該擺上桌面展開討論，不應假裝視而不見。

秦振國認為，公共安全至關重要，任何能夠更好保護民眾安全的方式方法都很歡迎，但如果明知現在的做法很可能將城市置於危險中卻置若罔聞，或為規避矛盾當鴕鳥，就是對選民極端不負責任。他表示，很多城市現在的遊民問題就是因爲開始放縱，後來發展到無法收拾，南加和全美多個城市管理失控的例子比比皆是，核桃市應該吸取教訓。