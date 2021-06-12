近10億資金解凍 加州高鐵又現生機

重獲近10億元資金，加州高鐵可望復工。（加州高鐵局）

總統拜登 表態支持對加州 高鐵恢復撥款後，聯邦鐵路管理局（FRA）11日終於宣布，原本計畫提撥、卻遭川普總統擱置的9億2900萬元經費，將可再度供給加州高鐵計畫使用。雖然加州政府從來沒有將這筆經費移出預算編列，但川普任內的凍結卻讓這筆錢看得到、吃不到，如今麥賽德（Merced）至貝克斯菲（Bakersfield）約171哩的高鐵終於可望復工。

加州州長紐森 表示，今天的逆轉代表加州與拜登、賀錦麗政府的共同願景可望落實，意即未來的加州人都可享用乾淨無汙染的高鐵系統。聯邦眾議院議長波洛西與加州高鐵局執行長凱利（Brian Kelly）則同聲讚許，表示加州與聯邦的關係終於回到正軌。

因為川普政府凍結該筆預算，加州政府還一度狀告聯邦運輸部，但照鐵路管理局的聲明看來，拜登政府希望與加州一起推動高鐵計畫，祈使加州經濟的轉型計畫能夠重新出發。洛杉磯媒體解讀，聯邦此一決定，似乎顯示願意提供更多資金，但是金額多寡目前仍難推斷。

不過，拜登政府的恢復撥款並非毫無代價。熟知協調過程的人士透露，紐森恐怕得同步同意撥出一定的加州稅收，向聯邦證明加州確實有意落實高鐵計畫。如果此事一但成真，也將是加州首度願意自掏腰包、興建高鐵。

此外，據報導，紐森也在對州議會施加壓力，希望2008年即已同意的42億元舉債經費，議會能夠盡速同意全數撥發。部分議員先前認定，應該扣住部分款項，以加強對施工品質的監控力道。