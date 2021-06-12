我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

選民權益人士：人民法案掃除德州、紐約限縮投票法障礙

記者李雪／洛杉磯報導
德州「Civil Rights Project」組織的主席Mimi Marziani。（視頻會議截圖）
德州「Civil Rights Project」組織的主席Mimi Marziani。（視頻會議截圖）

多位選民權益人士11日通過網路會議，呼籲支持聯邦眾議院民主黨議員草擬的「人民法案」(For the People Act)，以幫助掃清選民投票的所有障礙。

當天會議由少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）主辦，主題是「投票權或是抑制投票權-是選那一條路前進？」主辦方表示，在美國的自由基制中，當下是所謂的「不是現在就永遠不會」的階段，一位德州議員自議會離席，用以阻止通過限制投票法案時說了這樣的話。在德州、亞利桑納州及紐約州提倡選民投票權的人士，在眾多新法案限制選民投票權之下，使人民行使投票更加困難，而 「人民法案」就是要突破限制，為選民投票自由創造更大的空間。

布倫南中心（Brennan Center）民主項目（Democracy Program）的研究員和政策顧問Elizabeth Hira，說明「人民法案」及H.R.1法案，內容包括允許民眾設置自動登記投票(register to vote)機制、大規模郵寄投票、16和17歲青少年選舉登記、允許提前投票、以及放寬身分驗證等。她列舉許多民眾不願或無法投票，正是因為種種困難，例如少數族裔覺得這是一個陌生的系統而不願參加，還有許多女性因為結婚或離婚而改了姓氏，或變性人改了性別，在身分驗證時無法通過而難以投票，但新法案讓民主系統更加包容。

Alex Gulotta是「All Voting Is Local」組織的全國臨...
Alex Gulotta是「All Voting Is Local」組織的全國臨時主任。（視頻會議截圖）

另一位主講者Alex Gulotta是「All Voting Is Local」組織的全國臨時主任。對於爭論不休的大規模郵寄投票問題，他表示，去年很多人收到郵寄選票後可以和家人研究，畢竟選票很複雜，上面那麼多職位以及法案，一一做好決定後再去投票站，這對民主是件好事。他強調這不是共和黨和民主黨之間的爭論，而是民主和專制之間的爭論，是價值觀之間的爭論。他列舉數據表示，2020年大選投票率創新高，其中增加最多的是在有色人種社區，而這些社區也是新冠影響最重的社區。民眾想要去投票而遇到的種種障礙，而這些障礙在2020年都被排除了。

德州「Civil Rights Project」組織的主席Mimi Marziani表示，在德州有不少地方層面的限制，也有一些正要通過的法案。這些法案限制了民眾去投票，尤其讓弱勢群體更難投票，給其他群體如英語第二語言的民眾、有色人種、殘疾人等都添加障礙，她希望聯邦層面的「人民法案」能通過，從而讓這些群體獲得聯邦的幫助。

Elizabeth Hira是布倫南中心（Brennan Center）的民主項...
Elizabeth Hira是布倫南中心（Brennan Center）的民主項目（Democracy Program）的研究員和政策顧問。（視頻會議截圖）

投票 德州 民主黨

上一則

諾獎導師指導 王東睿研發癌症免疫療法

下一則

3票贊成、2票反對 賈斯康不信任案 核桃市議會受阻

延伸閱讀

德州奇葩殺機 當街撒尿入列

德州奇葩殺機 當街撒尿入列
德州校園槍戰 受害生:濫射已是家常便飯

德州校園槍戰 受害生:濫射已是家常便飯
影／何來怒氣 德州少女當街扯髮群毆

影／何來怒氣 德州少女當街扯髮群毆
德州州長：拜登政策導致邊境危機 德州要蓋美墨圍牆

德州州長：拜登政策導致邊境危機 德州要蓋美墨圍牆
因疫拒就業 6月26日起不得再領失業補助

因疫拒就業 6月26日起不得再領失業補助
基建法案碰壁…拜登出訪之際 內政達標前景黯淡

基建法案碰壁…拜登出訪之際 內政達標前景黯淡

熱門新聞

24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
上海浦東機場航站櫃台示意圖。圖非新聞當事人。（新華社）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

2021-06-10 22:04
駱瑞琪披上了亞凱迪亞高中畢業生第一名綬帶。(學生提供)

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

2021-06-08 14:22
究竟是什麼讓此地變身房地產投資熱門地。（本報檔案照）

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

2021-06-08 21:31
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？
惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚

惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚