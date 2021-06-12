選民權益人士：人民法案掃除德州、紐約限縮投票法障礙

德州「Civil Rights Project」組織的主席Mimi Marziani。（視頻會議截圖）

多位選民權益人士11日通過網路會議，呼籲支持聯邦眾議院民主黨 議員草擬的「人民法案」(For the People Act)，以幫助掃清選民投票 的所有障礙。

當天會議由少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）主辦，主題是「投票權或是抑制投票權-是選那一條路前進？」主辦方表示，在美國的自由基制中，當下是所謂的「不是現在就永遠不會」的階段，一位德州 議員自議會離席，用以阻止通過限制投票法案時說了這樣的話。在德州、亞利桑納州及紐約州提倡選民投票權的人士，在眾多新法案限制選民投票權之下，使人民行使投票更加困難，而 「人民法案」就是要突破限制，為選民投票自由創造更大的空間。

布倫南中心（Brennan Center）民主項目（Democracy Program）的研究員和政策顧問Elizabeth Hira，說明「人民法案」及H.R.1法案，內容包括允許民眾設置自動登記投票(register to vote)機制、大規模郵寄投票、16和17歲青少年選舉登記、允許提前投票、以及放寬身分驗證等。她列舉許多民眾不願或無法投票，正是因為種種困難，例如少數族裔覺得這是一個陌生的系統而不願參加，還有許多女性因為結婚或離婚而改了姓氏，或變性人改了性別，在身分驗證時無法通過而難以投票，但新法案讓民主系統更加包容。 Alex Gulotta是「All Voting Is Local」組織的全國臨時主任。（視頻會議截圖）

另一位主講者Alex Gulotta是「All Voting Is Local」組織的全國臨時主任。對於爭論不休的大規模郵寄投票問題，他表示，去年很多人收到郵寄選票後可以和家人研究，畢竟選票很複雜，上面那麼多職位以及法案，一一做好決定後再去投票站，這對民主是件好事。他強調這不是共和黨和民主黨之間的爭論，而是民主和專制之間的爭論，是價值觀之間的爭論。他列舉數據表示，2020年大選投票率創新高，其中增加最多的是在有色人種社區，而這些社區也是新冠影響最重的社區。民眾想要去投票而遇到的種種障礙，而這些障礙在2020年都被排除了。

德州「Civil Rights Project」組織的主席Mimi Marziani表示，在德州有不少地方層面的限制，也有一些正要通過的法案。這些法案限制了民眾去投票，尤其讓弱勢群體更難投票，給其他群體如英語第二語言的民眾、有色人種、殘疾人等都添加障礙，她希望聯邦層面的「人民法案」能通過，從而讓這些群體獲得聯邦的幫助。