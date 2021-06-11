洛城新語／鴕鳥心態 害慘華人

面對媒體，許多華人 以「報喜不報憂」態度對待；即好事找上門，壞事不願說。殊不知宣傳「正能量」固然重要，「負能量」也同樣需要報導。面對問題，如果像鴕鳥一樣，把頭埋進土裡，一味粉飾太平，到最後只會害了自己。新冠疫情延燒一年有餘，近來亞裔 仇恨事件「頻頻」升級，就是最好提醒。

「亞裔不做啞裔」口號呼喊多年，部分華人面對問題，第一想法仍是不願聲張。華人涉案的路怒開槍事件，雖已人盡皆知，但仍有部分學區教委認為，事件對華人不光彩，最好不要報導。倘若只因嫌犯是華裔 ，就家醜不要外揚；故意粉飾華裔沒壞人，除了自欺欺人外，也不符合公平正義，還會讓其他族裔另眼相看。

沒有一個族裔是完美的，都會存在罪犯；我們不應該為犯錯者予以掩飾，而是應該將其報導出來，以儆效尤。成為加害者，有華人家醜不願外揚；而作為受害者時，部分華人也不願聲張。

亞凱迪亞市有商鋪5月中旬燕窩被盜，但店主心存顧慮，不願公開案件細節。持相似看法的華商，其實不少。上述華商只是對媒體噤聲，更有甚者，不願報警。

身處信息時代，壞事往往難隱瞞。遭遇不幸卻對正規媒體閉口不談，非但不能將事件壓下，還可能使消息傳播愈發不客觀。與正規媒體不同，社交媒體消息，往往不經考證，很容易出現「盜竊變搶劫、空手變持槍」的添油加醋狀況。

反觀許多主流商家，遭遇搶劫、盜竊，不僅報警，還會主動聯繫媒體，將事件「炒大」。一來可以引起警局、公眾注意，讓搶匪、竊賊不敢再上門；二來也統一消息口徑，防止假消息亂飛。

新冠疫情延燒一年有餘，許多民眾心存疑問，為何仇恨亞裔事件，好似在拜登上台以後才頻頻爆發。按說川普執政時期，常有「功夫流感」、「中國病毒」等言論傳出，更容易誤導部分民眾仇恨亞裔。

實則近期「頻頻」見諸各大媒體頭條的仇恨事件，在此前也有發生，只不過部分華人選擇息事寧人，讓公眾與當局暫時沒有意識到事件嚴重性。「制止仇恨亞太裔」統計數據顯示，謾罵、惡意吐口水等仇恨亞裔事件，早在2020年3月就已在全美各地迅速增長。

量變引發質變，當惡徒愈發猖狂，「謾罵」變「掌摑」，「吐口水」變「打爆頭」，各大主流媒體才爭相報導，已經為時已晚。2020年7月的洛城新語「當同胞屢遭歧視，對非裔同情心氾濫的華二代在哪裡」，曾提問那些在「黑人命也是命（BLM）」遊行中身先士卒的華裔青年，為何在數千起歧視亞裔事件發生後，竟無一場大型抗議示威。

試問倘若當初就有眾多仇恨亞裔事件受害者發聲，現在是否會有更少同胞受害。在此向勇於面對媒體、說出不幸遭遇的華人致敬，正因你們的勇敢，才讓華人社區變得更好。