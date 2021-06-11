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臨摹梵谷名畫 線上繪畫課招生

 洛杉磯訊
林麗貞教學經驗豐富，之前帶領曼哈頓灘學區百名義工做藝術創作。（主辦單位提供）
林麗貞教學經驗豐富，之前帶領曼哈頓灘學區百名義工做藝術創作。（主辦單位提供）

由「樂活50加」主辦，世界日報協辦的線上繪畫課程，第四期將推出「名畫臨摹~向後印象派大師梵谷致敬」，上課日：7月15日、22日及29日三個週四晚間6時半至8時半，學生年齡不拘，即日起接受報名截至7月4日止。

才氣洋溢卻一生不得志，個性中帶著極端的愛與瘋狂，這就是舉世聞名的後印象派畫家文森・梵谷（Vincent Willem van Gogh, 1853-1890）的生命寫照。「名畫臨摹」將帶領學員體驗大師的創作之旅，下次與梵谷名畫相遇時，除了觀賞畫面的美感，更知曉其背後的故事點滴。

授課老師林麗貞表示，臨摹名畫是增進畫藝的方法之一，因為經由仿作的過程，能最有效又完整地學習到大師作品中所展現的特質及技巧。本系列以梵谷的「星夜」、「鳶尾花」及「向日葵」 為範例，一步步告訴學員如何臨摹名畫，從研究畫家生平經歷著手，再走進畫家的心靈異想世界。

林麗貞指出，雖然三堂課的「名畫臨摹」畫作是經由簡化過的成品，未盡然似大師原作，但在模仿與學習的過程中，學員將瞭解印象派的精神，從中獲得更多靈感與創意。

為初學者特別設計臨摹教學，林麗貞讓學員體驗印象派技法的第一堂簡易畫作「星夜」( Starry Night )，這首由美國民謠詩人唐麥克林（Don McLean）撰寫的動人歌曲《Vincent》，除了獻給藝術家梵谷之外，在歌曲開頭也把名畫「星夜」寫進其中，述說梵谷生命裡最低潮的一段時光。「星夜」透過藍色與粗重筆觸顯現，而夜空中的星體銀河更捲動成不同大小的漩渦，佔據畫作左下方的柏樹，更似黑暗的巨型火焰不斷往上延燒，呈現梵谷心中的躁動不安。

「鳶尾花」（Irises）是梵谷去世前一年的創作，於法國聖雷米的一間精神病院畫成，現收藏在加州蓋蒂博物館。為了尋找心中的陽光，梵谷在1888年在法國南方的阿爾勒小鎮，畫出一系列的「向日葵」( Sunflowers) 靜物油畫，在國際藝術拍賣會上屢創佳績，亦成為梵谷的標誌創作。

線上課程報名截至7月4日止，學費90元，另全套畫材費用及運費為選項，上課詳情及報名註冊可上網www.Happy50Plus.org或電詢1-800-881-3466。  

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