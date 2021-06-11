加州農戶極端措施節水抗旱 拔杏仁樹、停灌綠蘆筍

加州乾旱，農夫已開始採取極端手段節水。(美聯社)

今年加州 已註定面臨乾旱，加州各農業業主已開始採取極端手段節水，減少產量。在供需變化之下，預計今年各類農產品可能面臨一波價格衝擊。

加州蔬果農產種植業者，今年將採取嚴厲措施應對乾旱。因為加州乾旱，平常仰賴供水的儲水池塘，可能很快乾涸。杏仁農夫正從地面拔出仍在生長的杏仁樹。佛瑞斯諾縣蔬菜農民無奈地站在無法灌溉的一排排綠蘆筍，奶農正為奶牛裝水，牛肉業者也正削減產量。

加州農業今年受到史上最嚴重乾旱影響。戴維斯加大預估，上次嚴重乾旱發生於2015年、農業經濟損失估計為27億元。加州食品與農業廳長羅絲(Karen Ross)指出，今年乾旱與往年不同，北加州年初乾旱情況比2015年嚴重許多。水域與積雪原為中谷地區農夫供水來源，但水氣不足，每年升高的氣溫使積雪迅速融化，土壤條件嚴重乾旱。

蘇諾瑪縣非營利機構「索諾瑪山機構」(Sonoma Mountain Institute)經理帕爾默(Byron Palmer)表示，這是他職業生涯壓力最大的一年。由於數千隻動物分布在偏遠地區，他與團隊仰賴多個「飲水點」(water points)，例如泉水或池塘，動物可在每個農場飲水。但可能在任何一天，在沒有收到通知情況下，水可能會停止供應。

乾旱對加州農場的影響並不平均，取決於複雜且超量的配水系統來源。一名農夫表示，他本可在聖他羅莎(Santa Rosa)種植更多農作物，但直到季末才知農地無法獲得足夠供水，許多標準作物，包括南瓜、墨西哥 椒、甜椒等，都需要於2月下旬或3月開始種植。為保持土壤中水分，只好用塑膠布覆蓋地面，就像小溫室般耕種。

蘇諾瑪縣西部仰賴地面水源的奶牛場也面臨缺水。每頭奶牛每天喝30-40加侖水。池塘幾乎乾涸的大型奶牛場，每天自當地運水商用卡車運送3萬5000加侖至4萬加侖的水。水卡車司機運送由蘇諾瑪縣提供的回收市政用水。其他地點可能因為沒有足夠的供水與草，只能將奶牛歸還原牧場主人。

佛瑞斯諾縣是美國 最大農業區之一，2019年收入為77億元，但西部同場並未自聯邦中谷項目獲得正常撥款，影響農業發展。許多農民在乾旱年期間，必須自有多餘人的農民買水或抽取地下水。一些杏仁種植農民更拔出正在生長的杏仁樹、再重新種入土壤中，可將土壤保水量增加20%。