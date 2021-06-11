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Delta毒株虎視眈眈 未接種者易感染

洛杉磯訊
洛縣公共衛生局局長費若（左）警告，目前存在一種比以前確定的變種菌株，更容易在人與人之間傳播。（本報檔案照）
洛縣公共衛生局局長費若（左）警告，目前存在一種比以前確定的變種菌株，更容易在人與人之間傳播。（本報檔案照）

自4月初以來，洛杉磯縣發現新冠（COVID-19） 的「Delta」變體，該變體被認為是印度爆大規模感染率、和英國部分地區病例激增的罪魁禍首，所幸洛杉磯縣公共衛生局掌握的數字顯示，變種病毒的傳播兩個月來一直處於低位。不過洛縣公共衛生局局長費若10日警告，目前病毒存在一種比以前確定的菌株更容易在人與人之間傳播的變種，更廣泛的疫苗接種是當務之急。

費若在當天的新聞發布會上表示，要防止這種變異在洛縣傳播，未接種疫苗的居民要加緊接種疫苗，已打疫苗的民眾也要繼續採取措施保護自己和他人。她表示，變種疫苗對那些沒有接種疫苗的人來說尤其具有威脅力，他們可能會在不知不覺中成為變異病毒的攻擊目標。

目前洛縣公共衛生局沒有「Delta」和相關「Kappa」病毒株的確切總數，但去年年底以來從縣居民測試的6285個樣本中檢測到的一小部分變異病毒株。在縣公共衛生實驗室測試的1472個樣本中，發現了九個Delta變體。

費若說，近期洛縣居民的樣本中，還沒有看到Delta或Kappa變體的數量有明顯增加，這是好消息，似乎表示該變種病毒目前在洛縣的傳播率非常低。但她提醒，目前尚不清楚Delta菌株是否會導致更嚴重的感染，但顯然，未接種疫苗的人面臨更大風險。

費若引用英格蘭衛生當局的一項研究表示，完全接種疫苗的人可以很好地抵禦這種變異病毒，但只接種一劑疫苗的人比其他形式的病毒更容易感染Delta毒株，這增加了全面接種疫苗的緊迫性。

疫苗 洛縣 變種病毒

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