網購增 洛杉磯港躍西半球第一大港
洛杉磯港因為疫情期間網路購買力激增，導致港口貨物創紀錄。過去一年迄今，洛杉磯港口已成為西半球第一大港口，一年處理了1000萬個20呎標準貨櫃。
洛杉磯市市長賈西提(Eric Garcetti)表示，洛杉磯港口是洛杉磯經濟的心臟，是地區繁榮的支柱，洛杉磯是通往世界的門戶，港口達到這個非凡的里程碑反映了它作為全球供應鏈關鍵引擎的重大作用。
港口的行政負責人Gene Seroka表示，隨著港口對供應鏈數字化的持續關注，基礎設施投資和強大的業務關係，讓洛杉磯港能再接再厲。感謝長期合作夥伴CMA CGM集團，他們分享港口對成功的願景和未來。
洛杉磯港口是北美集裝箱吞吐量第一大港口，在 2020 年移動920萬個20呎標準貨櫃。港口在過去的九個月中有六個月創下貨運紀錄，另外三個月接近紀錄水平。港口碼頭平均每天移動15艘集裝箱船，高於疫情前每天十艘的平均水平。在2021財年底的6月30日，港口將處理超過1080萬個標準貨櫃。
選區在洛杉磯港口的15區市議員Joe Buscaino表示，這一個個集裝箱都代表著洛杉磯甚至南加州就業和經濟的繁榮，感謝每天在這裡辛勤工作的男女員工們。在疫情期間，港口每天都保持開放，且與過去四年平均每週比較，2021 年近岸勞務船增加了20%。
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