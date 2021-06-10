我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

分別6年…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

亞市孔雀驚艷居民不勝其擾 洛縣禁止餵食

記者李雪／綜合報導
圖為亞凱迪亞的縣植物園是孔雀聚集的地方之一。（記者李雪／攝影）
圖為亞凱迪亞的縣植物園是孔雀聚集的地方之一。（記者李雪／攝影）

外地遊客對棲息在亞凱迪亞市與鄰近城市住宅區的孔雀，感到驚艷，但部分當地居民卻對這種美麗但聒噪的動物不勝其擾。

洛杉磯縣華人密集的亞凱迪亞市(Arcadia)的孔雀，自19世紀引進後，如今子孫繁茂遍布該市北邊，和華人比例頗高的聖瑪利諾（San Marino）、巴沙迪那（Pasadena）境內的許多住宅區。亞市一直以來，有法規要求禁止餵食這些孔雀，如今這條法律也被寫進洛縣法規之中，適用於亞市、聖市、巴市交界處的縣屬地(unincorporated area)。

圖為去年一隻孔雀媽媽私闖亞市民宅，攜幼子進屋討食。（管女士提供）
圖為去年一隻孔雀媽媽私闖亞市民宅，攜幼子進屋討食。（管女士提供）

常餵食恐增攻擊性

根據家住聖瑪利諾的縣政委員巴傑（Kathryn Barger）提出的動議，她寫道，如果經常餵食孔雀，牠們將會有領地意識從而更加具有攻擊性。孔雀可能攜帶病菌，也會在院落、人行道等地留下排泄物污染環境，破壞財物等。禁止餵食能幫助保護洛縣居民的健康。而亞市和巴市已有城市法規禁令，鑑於孔雀們長期在縣屬地和市界之間往返，洛縣法規也應保持一致和明確。

事實上，亞凱迪亞市不僅法規禁止餵食野生孔雀，也禁止餵食土狼、黑熊等各類野生動物，違反禁令罰款1000元和監禁六個月。不過最近洛杉磯縣政委員則開會通過新法規，該法規也是以亞市這條法規作為藍本，同樣規定禁止餵孔雀，違法行為可處以1000元的罰款或六個月的監禁。

巴傑表示，不久前也有一隻孔雀從她家前院走過，「人們不應該餵養這些孔雀，簡單明了」。多地禁止餵食野生動物的法規，多是出於種群保護或控制等原因，也擔憂有人有意或無意餵食給動物有毒或不能吃的東西。

亞凱迪亞洛縣植物園周邊的孔雀，部分居民不堪其擾。(ABC)
亞凱迪亞洛縣植物園周邊的孔雀，部分居民不堪其擾。(ABC)

避免雞瘟病毒蔓延

在人類面臨新冠病毒的這一年，俗稱「雞瘟」的一種新城疫病毒（newcastle disease）也在南加的孔雀群體中蔓延，這種對禽類致命的病毒對人類並無害，因此許多民眾並不了解。以往該地區有孔雀搬遷計畫，避免孔雀群體過多。但去年以來該項目工作停滯，倒並非新冠疫情，而是因為南加地區養雞產業也爆發新城疫病毒的疫情，為避免這種疫情擴散，而停止轉運大批禽類，直到近來已經沒有陽性的新城疫病例再出現。

這也造成該地區目前孔雀數量更多。許多外地居民或覺得孔雀型態優美且吉利，在社區漫步是相當搶眼的風景線。但其實，當地居民卻有說不出的煩惱，雄孔雀在交配期非常吵鬧且有攻擊性，大喊大叫令許多居民無法入睡；如此大隻成年孔雀停在屋頂上也常常破壞瓦片，在後院前院等地破壞植物；一些開著洗淨新車的民眾會發現，因為車表面光可鑑人，雄孔雀常會誤以為看到了競爭對手而猛啄攻擊車體；甚至也有民眾開車遇到磨磨蹭蹭過馬路的孔雀，而引發「路怒症」。各種困擾不僅造成精神傷害，也造成財產損失。

亞凱迪亞 疫情 洛縣

上一則

接種站員工 偷走528張空白疫苗卡

下一則

南加群體免疫落後 接種率須努力

延伸閱讀

世界晚報／惱人動物 美東蟬襲總統 美西孔雀成災

世界晚報／惱人動物 美東蟬襲總統 美西孔雀成災
華裔博士被任命為洛縣人際關係委員 協助消除種族主義

華裔博士被任命為洛縣人際關係委員 協助消除種族主義
孔雀頻繁進出華人密集社區 洛縣府通過禁止餵食

孔雀頻繁進出華人密集社區 洛縣府通過禁止餵食
孔雀開屏礙著誰了? 洛杉磯郡政府要管：不准餵食

孔雀開屏礙著誰了? 洛杉磯郡政府要管：不准餵食
亞凱迪亞市遊民住所計畫 無限期擱置

亞凱迪亞市遊民住所計畫 無限期擱置
亞凱迪亞市警察攔檢車輛 查獲鄰近地區被盜郵件

亞凱迪亞市警察攔檢車輛 查獲鄰近地區被盜郵件

熱門新聞

24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
上海浦東機場航站櫃台示意圖。圖非新聞當事人。（新華社）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15
駱瑞琪披上了亞凱迪亞高中畢業生第一名綬帶。(學生提供)

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

2021-06-08 14:22
究竟是什麼讓此地變身房地產投資熱門地。（本報檔案照）

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

2021-06-08 21:31
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開

2021-06-01 20:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多