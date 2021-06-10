亞市孔雀驚艷居民不勝其擾 洛縣禁止餵食

圖為亞凱迪亞的縣植物園是孔雀聚集的地方之一。（記者李雪／攝影）

外地遊客對棲息在亞凱迪亞 市與鄰近城市住宅區的孔雀，感到驚艷，但部分當地居民卻對這種美麗但聒噪的動物不勝其擾。

洛杉磯縣華人密集的亞凱迪亞市(Arcadia)的孔雀，自19世紀引進後，如今子孫繁茂遍布該市北邊，和華人比例頗高的聖瑪利諾（San Marino）、巴沙迪那（Pasadena）境內的許多住宅區。亞市一直以來，有法規要求禁止餵食這些孔雀，如今這條法律也被寫進洛縣 法規之中，適用於亞市、聖市、巴市交界處的縣屬地(unincorporated area)。

圖為去年一隻孔雀媽媽私闖亞市民宅，攜幼子進屋討食。（管女士提供）

常餵食恐增攻擊性

根據家住聖瑪利諾的縣政委員巴傑（Kathryn Barger）提出的動議，她寫道，如果經常餵食孔雀，牠們將會有領地意識從而更加具有攻擊性。孔雀可能攜帶病菌，也會在院落、人行道等地留下排泄物污染環境，破壞財物等。禁止餵食能幫助保護洛縣居民的健康。而亞市和巴市已有城市法規禁令，鑑於孔雀們長期在縣屬地和市界之間往返，洛縣法規也應保持一致和明確。

事實上，亞凱迪亞市不僅法規禁止餵食野生孔雀，也禁止餵食土狼、黑熊等各類野生動物，違反禁令罰款1000元和監禁六個月。不過最近洛杉磯縣政委員則開會通過新法規，該法規也是以亞市這條法規作為藍本，同樣規定禁止餵孔雀，違法行為可處以1000元的罰款或六個月的監禁。

巴傑表示，不久前也有一隻孔雀從她家前院走過，「人們不應該餵養這些孔雀，簡單明了」。多地禁止餵食野生動物的法規，多是出於種群保護或控制等原因，也擔憂有人有意或無意餵食給動物有毒或不能吃的東西。

亞凱迪亞洛縣植物園周邊的孔雀，部分居民不堪其擾。(ABC)

避免雞瘟病毒蔓延

在人類面臨新冠病毒的這一年，俗稱「雞瘟」的一種新城疫病毒（newcastle disease）也在南加的孔雀群體中蔓延，這種對禽類致命的病毒對人類並無害，因此許多民眾並不了解。以往該地區有孔雀搬遷計畫，避免孔雀群體過多。但去年以來該項目工作停滯，倒並非新冠疫情 ，而是因為南加地區養雞產業也爆發新城疫病毒的疫情，為避免這種疫情擴散，而停止轉運大批禽類，直到近來已經沒有陽性的新城疫病例再出現。

這也造成該地區目前孔雀數量更多。許多外地居民或覺得孔雀型態優美且吉利，在社區漫步是相當搶眼的風景線。但其實，當地居民卻有說不出的煩惱，雄孔雀在交配期非常吵鬧且有攻擊性，大喊大叫令許多居民無法入睡；如此大隻成年孔雀停在屋頂上也常常破壞瓦片，在後院前院等地破壞植物；一些開著洗淨新車的民眾會發現，因為車表面光可鑑人，雄孔雀常會誤以為看到了競爭對手而猛啄攻擊車體；甚至也有民眾開車遇到磨磨蹭蹭過馬路的孔雀，而引發「路怒症」。各種困擾不僅造成精神傷害，也造成財產損失。