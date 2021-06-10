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亞裔「疫」外驚醒 歧視真實存在

記者王若然／洛杉磯報導
洛杉磯都市聯盟主席Michael Lawson（右下），西裔政治平等組織（HOPE）行政主任Helen Torres（左下），CAUSE主席胡澤群（右上），USC及柏克萊加大（UC Berkeley）政治學教授Dan Schnur（左上）。（視頻截圖）
洛杉磯都市聯盟主席Michael Lawson（右下），西裔政治平等組織（HOPE）行政主任Helen Torres（左下），CAUSE主席胡澤群（右上），USC及柏克萊加大（UC Berkeley）政治學教授Dan Schnur（左上）。（視頻截圖）

疫情爆發至今一年有餘，期間各族裔此起彼伏的反歧視抗爭也撼動著美國社會，亞裔種族問題發生了什麼改變？「亞美政聯」（CAUSE）主席胡澤群（Charlie Woo）9日表示，最大的改變是越來越多的亞裔在疫情中「驚醒」，意識到美國社會對亞裔的歧視是真實存在的。

「洛杉磯世界事務與會議」（Los Angeles World Affairs Council & Town Hall）9日舉辦線上會議，邀請洛杉磯都市聯盟主席Michael Lawson、西裔政治平等組織（HOPE）行政主任Helen Torres和CAUSE主席胡澤群，探討疫情以來各族裔對種族歧視看法的改變。會議由南加大（USC）和柏克萊加大（UC Berkeley）政治學教授Dan Schnur主持。

胡澤群說，根據一項在4月16日至29日之間進行的調查，有73%的亞裔美國人害怕成為歧視的受害者，有63%表示害怕在公共場合被攻擊，騷擾。他說，疫情改變了很多亞裔美國人的認知，在此之前，只有63%的亞裔美國人認為有歧視，這與西裔和非裔相比低了很多。疫情後，該數字增長為80%。胡澤群說，「這是一個振奮人心的事情。」

此外，對於種族歧視的看法，在亞裔群體中確實有年代差異。胡澤群說，亞裔年輕人對美國未來種族問題持消極態度偏多，年長者則相反。例如，整體有30%的亞裔認為歧視對他們造成了精神損害，有36%的年輕人認為如此。

胡澤群說，亞裔被攻擊的最常見的理由是被當作「外國人」，被認為將「不好」的東西帶進來。他說，「我們在調查中發現，有84%的亞裔將自己視作美國人，84%加州亞裔認為加州是他們的家。」胡澤群表示，有些人要亞裔「回家」，這很可悲，因為「這裡就是我們的家。」他說，亞裔將自身群體的知識財產帶進美國，在這裡成家創業。不可否認的是，亞裔在美國歷史上做了很大的貢獻。

胡澤群說，近來國會通過的反亞裔歧視的法案，讓亞裔的聲音被聽見，很振奮人心。他說，亞裔通過與其他族裔的合作，一起抵抗歧視，一定會讓越來越多的人聽見亞裔的聲音。

西裔政治平等組織（HOPE）行政主任Helen Torres說，每個少數族裔都不應當將平權視為理所應當，不去爭取就沒有權利。少數族裔應該團結起來，通過選票改變政治。洛杉磯都市聯盟主席Michael Lawson則表示，他看到時代在進步，不管美國社會是怎樣的，民眾都可以根據美國憲法來實現種族間對話，爭取權益。

亞裔 美國 種族歧視

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