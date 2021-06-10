美國人好日子過完了？

加州 和大洛杉磯、橙縣地區疫情 都大幅減緩，人們渴望生活完全恢復正常時，卻開始聽到壞消息：全美物價上漲，通膨威脅出現。紐約時報等媒體說，美國 人的好日子過完了。其實不須媒體提醒，家庭主婦主夫們早已領教百物上漲、買東西多掏錢的滋味。

疫情一年多來，很多物價上漲屬「臨時」應當。譬如部分餐館外賣每道菜悄悄上漲一兩成，或不漲價但分量縮水。餐飲業者度小月，艱困時期沒客人上門，房租、水電等須照付，發廚師薪水、食材也上漲，餐館漲價情有可原。

但現在，Costco和Sam's Club漲價的東西也很普遍，疫情開始就漲價的牛肉至少漲兩成，高檔肉類漲幅更高；只有雞肉還平價。至於日用品如衛生紙等也漲了，唯獨最暢銷、虧本賣的每隻4.99元烤雞售價不變，Costco從90年代迄今未調價的這款烤鷄為吸引客人，每年虧損3700萬美元，傳聞也醞釀漲價。

去華人超市採購，肉類、魚類、蔬菜價格都比疫前貴。至於亞洲進口雜貨、零食等，或許還來不及反映運輸、批發成本，統統漲價是早晚的事。有主婦說，疫後每月須多花近200元買菜，加上油價也漲，如果家庭主要經濟收入不調升，得緊巴巴過日子了。

百物上漲，只要去市場逛逛就能感受到，現在買杯波霸奶茶，動輒5、6元。紐時報導，優步(Uber)和Lyft車費比一年前平均高出40%；DoorDash和Grubhub等送餐到家費用穩步上升。想出遊？旅館或Airbnb收費水漲船高，機票比疫情前高；遊輪旅遊開放了，但你敢放心坐嗎？

現在買車不再像過去從MSRP(廠商建議售價)減價2000至5000元優惠促銷，很多車種照MSRP價格硬碰硬，有些車種存貨有限，還要等待數月才能交車。

通膨威脅下，有閒錢的人為保值，紛紛進房市搶房。加州房價以兩位數百分比上揚，近月在媒體喧騰，很多熱門城市上市屋常有上百人排隊看房，數十個買家出價(offer)搶購，全部現金不貸款，還加價數萬到十餘萬，南加房市有如矽谷，有點瘋了。

建材在疫情期間就漲了，現在每棟新屋建材成本比過去高數萬元，房價焉有不加速漲之理？租屋者疫情期間限制趕房客規定6月到期，不交房租的房客準備被趕走，再租的租金肯定上揚。唯一降價的只有口罩，50個1.99元至4.99元，KN95一個一元，但買多了作啥用？

隨著開放更全面，經濟活動恢復正常，但價格「不再正常」，油價高企、運輸成本上揚，疫後人們並未真正解脫，民眾「報復性消費」，商家可能也「報復性補償」，即使存貨成本沒那麼高，但大家都漲價，我憑什麼不漲？

接下來，聯準會可能加息，以抑制通膨，股市好景是否戛然而止，美國人一年多來壓根兒沒好日子過；但現在，低物價的好日子也過完了。物價會回跌嗎？總統就叫「白等」呢。