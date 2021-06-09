梵谷沉浸藝術展 7月底登好萊塢地標

受到世界各地藝術青年追捧的梵谷沉浸式數字互動藝術展（Immersive Van Gogh Exhibit），來到洛杉磯。（主辦方提供）

受到世界各地藝術青年追捧的梵谷沉浸式數字互動藝術展（Immersive Van Gogh Exhibit）來到洛杉磯 ！展覽將在6月12日開始售票，7月31日在洛杉磯開展，地點選在好萊塢地標性的Amoeba音樂大樓的原址：6400 Sunset Blvd., Hollywood。

觀眾沉浸在梵谷的繪畫世界中。（主辦方提供）

該展覽在巴黎舉行時，吸引超過200萬遊客觀看，在多倫多展覽時票也全部售罄，繼舊金山和芝加哥後，洛杉磯是它在北美地區的第四站。展館展地2萬5000平方呎，設置50萬立方呎的巨型投影、6萬則視頻、多達9000萬像素，讓觀眾沉浸在梵谷的繪畫世界中。

展覽使用最先進的技術、戲劇敘事和世界一流的動畫，讓人們徜徉在引人入勝的動態影像中，感受梵谷絢麗的色彩，筆觸和畫作中的細節，以一種全新的方式欣賞梵高的畫作，感受他的內心世界。

展覽將在6月12日開始售票，7月31日在洛杉磯開展。（主辦方提供）

展覽的設計創作者是義大利 電影製片人馬西米利亞諾·西卡迪 (Massimiliano Siccardi)，他的作品「艾米莉在巴黎」（Emily in Paris）最近在Netflix中得到關注，音樂由義大利多媒體作曲家 Luca Longobardi 製作。洛杉磯站的展覽由Lighthouse Immersive 和 Impact Museums製作。

Lighthouse Immersive聯合製作人兼聯合創始人Diana Rayzman表示，Amoeba音樂在洛杉磯的文化地位毋庸置疑，儘管Amoeba已搬遷到新地點，但在原址舉辦梵谷展覽，會給大家帶來與眾不同的沉浸式體驗。

展覽將展示梵谷多幅知名藝術作品，包括吃土豆的人、星空、向日葵和臥室等。

美國 運通卡會員可通過訪問 www.vangoghla.com ，購買獨家PRIME門票。普通民眾可在6月12 日星期六中午12點（太平洋時間）在 https://www.vangoghla.com/ 購買。有關展覽可訪問 https://www.vangoghla.com，或致電 844-307-4644。