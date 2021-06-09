華裔孔令華參演「比佛利嬌妻」 鼓勵亞裔敢於表達意見

孔令華與丈夫明可夫（Robert Minkoff）及兩個孩子。（Tina提供）

由華裔 人妻孔令華（Crystal Kung Minkoff）參演真人實境秀「比佛利嬌妻」（The Real Housewives of Beverly Hills，RHOBH）第11季正在熱播中。孔令華是孔子76代後裔，她是「比佛利嬌妻」11季以來第一位亞裔 主演者。在新冠疫情和亞裔仇恨盛行當下，孔令華在節目中為亞裔振威，鼓勵亞裔多發聲和敢於表達意見。

在最近一期的「比佛利嬌妻」中，孔令華與另一位參演者Sutton Stracke 發生口角，孔令華對Sutton Stracke的「我看不見種族間的區分」（I don’t see color）略有不快。之後Sutton Stracke向孔令華道歉，稱自己並不是對種族和文化不敏感，也不想被認為是對種族歧視 視而不見。孔令華表示理解，她說，「但我是種族歧視的受害一方，我曾被攻擊過。」她表示社會上對種族問題的淡漠，會讓少數族裔更不敢站出來發聲。

孔令華最後在社交媒體上發文：「謝謝你Sutton，你的道歉對我意義重大。我也確定對其他有相似經歷的人意義重大。亞裔常被認為不擅於表達觀點，儘管有這種固有印象，但我認為每個人的聲音都值得被聽到。」她說，自己有意識地將觀點表達出來，隨著自己發聲的平台變大，她有責任為其他不願發聲的人表達出意見。

孔令華在「比佛利嬌妻」中的表現獲得不少網友稱讚，她目前Instagram的粉絲有7萬7700多人。孔令華也被眾多主流媒體如People專訪報導。

孔令華是好萊塢導演明可夫（Robert Minkoff）的妻子，明可夫曾執導過經典動畫電影「獅子王」和恐怖喜劇片「鬼屋」（The Hunted Mansion）。兩人結婚13年，育有一子一女，兒子今年八歲、女兒五歲。孔令華有一個哥哥、美籍華裔R&B歌手孔令奇，兩人是孔子第76代後裔。

孔令華的母親Tina說，「比佛利嬌妻」真人秀已經拍完，目前正在熱播中。女兒剛開始加入這個節目時有點不習慣，但現在與節目裡的幾位嘉賓關係都很好。她說，這個真人秀此前的亞裔觀眾不是很多。女兒加入該節目後，觀眾對她的印象很好，為亞裔樹立了良好的形象。尤其是最近仇恨亞裔犯罪甚囂塵上，孔令華在節目中談到種族問題，並為亞裔發聲很有意義。Tina呼籲華人都可以站出來為亞裔發聲。

「比佛利嬌妻」於Bravo TV每周三晚間播出。