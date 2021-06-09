我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

行駛91號公路夜歸 回家驚見車上2彈孔

長堤市訊
長堤一名婦女的車上留下兩個彈孔。（ABC視頻截圖）
長堤一名婦女的車上留下兩個彈孔。（ABC視頻截圖）

長堤市訊】近日南加公路槍擊案件頻頻發生，引發民眾擔憂。長堤（Long Beach）7日晚在91號公路上發生槍擊事件，一名婦女的車上留下兩個彈孔。該起槍擊案是91號公路上發生一系列類似事件中的最新一起。

長堤這名婦女車後座的安全座椅。（ABC視頻截圖）
長堤這名婦女車後座的安全座椅。（ABC視頻截圖）

這名拒絕公開身分的女士說，她在7日晚上11點30分左右，在710公路交匯處附近公路上向西行駛時，一名駕駛灰色本田的人向她的藍色起亞Optima開火。她表示聽到爆裂聲，一開始以為她的一個輪胎可能爆了。但在她回到家後，發現彈孔，這些彈孔令人不安地靠近右後方窗戶，及車內的兒童安全座椅。

她說，她很慶幸，槍擊時她的小侄子沒有和她一起在車裡。她對發生槍擊案感到很驚訝，因為她真的沒有想到會發生這種事，而且她和本田車主沒有發生衝突。她剛聽到一聲響動，就以為自己的車出問題。根本沒想到有人會朝她的車開槍，那時她剛下班回家。

加州公路巡警局（CHP）檢查了這名女子的車輛。警方對Atlantic大道和710公路之間的91號公路進行現場檢查。

6日晚在安那罕（Anaheim） 5 號公路上發生另一起槍擊事件。據報導，5日在605號公路上發生兩起槍擊事件。目前尚不清楚最近的槍擊事件是否有關聯。

槍擊 本田 長堤

上一則

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

下一則

聖地牙哥縣進黃級 將設百餘機動疫苗站

延伸閱讀

紐約市2日內3人遭槍殺 當局警告血腥夏天將到來

紐約市2日內3人遭槍殺 當局警告血腥夏天將到來
南加公路隨機槍擊案頻發 長堤又添一起

南加公路隨機槍擊案頻發 長堤又添一起

洛城新語／疫情之後槍擊案會更氾濫？

洛城新語／疫情之後槍擊案會更氾濫？
芝加哥周末58人中槍5死 華埠治安事件也增

芝加哥周末58人中槍5死 華埠治安事件也增
南加公路槍擊案連三起 警調查

南加公路槍擊案連三起 警調查
南加高速公路一天三起槍擊案 加州公路巡警局正在調查

南加高速公路一天三起槍擊案 加州公路巡警局正在調查

熱門新聞

24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
持有綠卡的中國公民老太太在中國待了一年半，近日在上海浦東機場想乘坐東航返回美國時，在機場櫃檯卻險遭拒絕登機。（東航圖片）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開

2021-06-01 20:16
亞凱迪亞的華人陳女士和先生搭建帳篷苦等二房東。（陳女士提供）

華人二房東失聯 房客要拿走個人財物 門前搭帳篷苦等

2021-06-02 02:20
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15
被捕男女嫌犯，右為華裔李韋恩。（警方提供）

加州路怒槍殺6歲男童 女嫌曾患嚴重抑鬱

2021-06-07 23:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地