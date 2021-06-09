行駛91號公路夜歸 回家驚見車上2彈孔

長堤一名婦女的車上留下兩個彈孔。（ABC視頻截圖）

【長堤 市訊】近日南加公路槍擊 案件頻頻發生，引發民眾擔憂。長堤（Long Beach）7日晚在91號公路上發生槍擊事件，一名婦女的車上留下兩個彈孔。該起槍擊案是91號公路上發生一系列類似事件中的最新一起。

長堤這名婦女車後座的安全座椅。（ABC視頻截圖）

這名拒絕公開身分的女士說，她在7日晚上11點30分左右，在710公路交匯處附近公路上向西行駛時，一名駕駛灰色本田 的人向她的藍色起亞Optima開火。她表示聽到爆裂聲，一開始以為她的一個輪胎可能爆了。但在她回到家後，發現彈孔，這些彈孔令人不安地靠近右後方窗戶，及車內的兒童安全座椅。

她說，她很慶幸，槍擊時她的小侄子沒有和她一起在車裡。她對發生槍擊案感到很驚訝，因為她真的沒有想到會發生這種事，而且她和本田車主沒有發生衝突。她剛聽到一聲響動，就以為自己的車出問題。根本沒想到有人會朝她的車開槍，那時她剛下班回家。

加州公路巡警局（CHP）檢查了這名女子的車輛。警方對Atlantic大道和710公路之間的91號公路進行現場檢查。

6日晚在安那罕（Anaheim） 5 號公路上發生另一起槍擊事件。據報導，5日在605號公路上發生兩起槍擊事件。目前尚不清楚最近的槍擊事件是否有關聯。