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威尼斯海灘遭遊民霸占 洛縣警罕見介入洛市轄區

編譯組／綜合報導 
洛杉磯市著名旅遊景點威尼斯海灘（Venice Beach­）的遊民問題不斷惡化，洛杉磯縣警局(LASD)長維拉紐瓦下令縣警介入。(Getty Images)
洛杉磯市著名旅遊景點威尼斯海灘（Venice Beach­）的遊民問題不斷惡化，洛杉磯縣警局(LASD)長維拉紐瓦下令縣警介入。(Getty Images)

洛杉磯市著名旅遊景點威尼斯海灘（Venice Beach­）發的遊民問題不斷惡化，洛杉磯縣警局(LASD)長維拉紐瓦（Alex Villanueva）再也看不下去，下令縣警局進入該區解決問題，但這裡本是洛杉磯市警局(LAPD)的轄區。

有意角逐洛杉磯市長的市議員布斯凱諾（Joe Buscaino）7日在威尼斯海灘發表演說時，差點遭到疑似遊民的女子攻擊，雖然布斯凱諾沒事，但一名洛市警局隨扈警官遭女子的匕首劃傷。 

洛縣警長維拉紐瓦7日走訪威尼斯海灘。（KCAL）
洛縣警長維拉紐瓦7日走訪威尼斯海灘。（KCAL）

KCAL報導，威尼斯等海灘的棧道區一到夏季往往吸引大批遊客前來，但是棧道目前已經成為遊民搭棚的固定地點，不少第一次來洛杉磯的遊客因此表示，他們只看到滿地垃圾，以後應該不會再來了。

當天也到威尼斯海灘訪視、釐清遊民問題的維拉紐瓦稍後表示，洛市警局（LAPD）已遭到政治人物不當干擾，因此LASD負責遊民安置的員警8日一大清早就會進駐海灘。 

雖然LASD一般不會介入LAPD的轄區事務，但法界人士指出，身為縣警局長，維拉紐瓦確實有權可以管理洛縣境內所有治安事務。維拉紐瓦也表明，包括威尼斯海灘等地的遊民問題已經惡化到無法容忍，因此他必須介入調處。LASD將負責處理遊民的狀態評估，並衡量遊民的安置方式。 

維拉紐瓦當天雖然點名，洛市市長賈西提（Eric Garcetti）、提案刪減LAPD預算的市議員伯寧（Mike Bonin）應該負起部分責任，但維拉紐瓦仍然強調，LASD與LAPD沒有管轄糾紛，LAPD如果沒有外力干擾，一定可以管好轄區內的事，但是現在的情況既然已經如此，LASD也只好伸出援手。 

洛杉磯 預算 洛縣

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