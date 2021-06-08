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洛城新語／疫情之後槍擊案會更氾濫？

洛城新語

疫情之後槍擊案會更氾濫嗎？一些專家的答案是肯定的，隨著疫情即將結束，大規模槍案趨勢也開始加速。

加州聖荷西上周發生大型槍擊案，造成九人死亡，警方在嫌疑人家中發現十幾支長短槍、2萬多發子彈，儼然一個槍彈庫，讓人瞠目。根據聯邦最新公布報告，加州是美國槍枝管制最嚴格的州，但也是過去20年發生群聚槍擊案最多的州。

無論加州還是其他地方，槍擊暴力一直是美國社會的大問題，除大規模槍案外，近來各地接連發生的槍擊事件更是飆增，創下自2014年以來新高。據相關數據，美國去年發生至少四人遭槍擊的案件共有610件，2019年是417件，2018年是336件。數據顯示疫情期間的槍擊暴力比疫情前嚴重，而專家認為，疫情後的大型槍擊事件將更加氾濫。

為何會有這樣的觀點？一是因為疫情緩解，民眾重返公共場所，槍手有了作案目標，另外，疫情讓人們積壓了太多負面情緒，極端分子就通過這種方式釋放出來。

加州高速公路不久前曾發生一起「路怒」事件，導致六歲孩童在上學途中被無辜槍殺。真是一言不合就開槍射擊，生活在這樣一個擁槍自由的國度，豈不是人人自危？那美國為什麼不禁槍呢？

美國擁槍自由來源於法律的保護，憲法第二修正案賦予人民擁槍權：「紀律良好的民兵隊伍，對於一個自由國家的安全實屬必要；人民持有和攜帶武器的權利，不得予以侵犯。」最初的立法精神是為了保護普通民眾擁有反抗政府暴力的權利。

同時，民眾擁有槍枝可以威懾犯罪分子，特別是在加州如今立法、執法都縱容犯罪行為的大環境下，若普通民眾失去擁槍自由的權利，恐怕入室盜竊、搶劫等案件更加猖獗，犯罪分子將無所顧忌。

不禁槍還有一個原因，槍枝背後是巨大的利益集團，政府對於槍枝的態度，是又愛又恨。曾有媒體報導，槍械業給美國帶來20億稅收，26.3萬個崗位，10萬個槍械銷售點，整個行業影響高達430億美元。政府在巨額利益和槍枝管理不力的罵名之間會選擇哪個？

但擁槍自由絕對是一把雙刃劍，在保護自己的同時，也會成為傷害別人的利器。中國有個成語叫「操刀必割」，手上有刀必定會割東西，那手上有槍自然就會發生槍擊案，眾多槍案都是日常生活中的小衝突引起的，就像公路上發生的「路怒」事件，情緒一旦失控，就拔槍相向，導致無法挽回的後果。

新冠疫情爆發後，美國槍枝銷售量暴增，華人持槍人數也是前所未有的增加。這一年，在美華人經歷疫情、黑人運動引發的打砸搶、仇恨亞裔犯罪等各種逆境，面對治安環境日益變差，為保護自己的生命財產安全，華人紛紛選擇買槍自保。但槍枝能保護你，也能傷害你，切記慎用。

疫情 槍擊 美國

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