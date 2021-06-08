亞市路怒頻傳 白男下車猛踹前車

亞凱迪亞5月27日發生路怒事件，一名白人男子加速行駛到受害者車後面猛踢起後備箱和車門，導致車子有明顯凹痕。（檔案圖）

南加州路怒（Road Rage）事件頻發，亞凱迪亞 （Arcadia )5月27日也發生路怒案例，一名白人男子加速行駛到受害者車後面，下車猛踢起後備箱和車門，導致車子有明顯凹痕。

5月27日下午3點19分，位於Santa Anita道和Duarte路的交叉路口發生路怒事件，嫌犯加速行駛追到受害者車後，當兩輛車在紅綠燈處停下時，嫌犯從他駕駛的Toyota Scion下車，走到受害者車後面，多次猛踢受害者的後備箱和車門，導致車子有明顯的凹痕和損壞。嫌犯被描述為一名20多歲的白人男性，身高約5呎7吋，中等身材，棕色頭髮和棕色眼睛。

亞市華人 劉先生最近在路上也遭遇路怒，他說從去年開始，路上開車的人情緒十分糟糕。像他之前在Santa Anita道有一個人開車在前面不停的換線，到高速公路上還繼續切線，讓他很火大，直接切著車子擋在那個人前面。

亞市近日除路怒事件也發生多起盜竊案件，在5月26日早上6時，位於北第一大道16號的華人品酒店鋪N16 Cellars發生入室盜竊，監控錄像顯示，一名嫌犯使用窗戶打孔機器打碎店鋪前玻璃門。進入室內後開始搜刮財物，最後帶著尼康相機逃出，進入一輛舊款棕褐色的Acura TL轎車。嫌犯是一名30歲至35歲的男性，身穿灰色連帽運動衫，藍色牛仔褲和白色網球鞋。

汽車 零配件盜竊案件尤其增加，在25日下午12時36分，位於Fairview道1100號街區的一處住宅發生盜竊。受害人發現她的電動車充電器被拔掉，並在5月24日晚上到25日中午之前的時間被人偷走。

在26日上午9時18分位於西Naomi道100街區一處民宅發生盜竊案，受害者發現她豐田Puris的汽車催化器被偷，其監控錄像顯示，在5 月 15 日和 5 月 17 日之間的某個時間，兩名男性嫌犯偷走汽車轉換器並乘坐皮卡小貨車逃跑。

在5月28日凌晨2點22分，位於Balboa路800號街區的一處住宅發生盜竊，受害人稱，他目睹了兩名嫌疑人將他的汽車催化劑從車上取下，然後乘坐一輛白色的四門皮卡車逃跑。