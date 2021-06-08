世界日報大家來寫書 文采大爆發

世界日報2021年「大家來寫書」第一批作品開箱。（本報記者／攝影）

洛杉磯 世界日報2021年的「大家來寫書」第一批13位作者的著作7日運抵洛杉磯。今年將會有31本作品參與12月的新書發表會。

目前有31名來自全美各地的作者參與今年出書活動。第一批印製完畢的13本書籍題材多樣，包括生活散文、詩歌、自傳等。多位作者是藉居家避疫期間，整理累積多時的文稿集結出書，其中不乏疫情 期間的新創作。

世界日報2021年的「大家來寫書」7日第一批印製完畢的13本書籍抵達。（本報記者／攝影）

今年參與寫書的作者多於去年，疫情期間大家創作熱情高漲。目前已運抵的新書分別是：謝美英的「謝美英詩集小品」 、 鮮于濤的「紐約宅家日記」、 羅吉原的「北美生活小品文第二集」、徐耀中的「映峰齋文選」、Emma趙的「風中的花季」、羅達尊的「韋恩堡筆記」、李元平的「德州二三事」、姚鑫華的「海外黃埔人的獨白」、秦瑾的「抽刀斷水水更流」、范鐵城的「大洋兩岸細訴一生」、焦非的「過渡時期」、鄭韓生的「歲月」。此外，2020年的四位作者加印他們的著作，分別是楊治衡的「治衡詩詞選集」、 尹世英「三世一代情」、楊源的「秋陽中天」、夏亞莉的「憶」，也隨同這批新作運抵。今年度第二批新出版書籍也將陸續抵達。

世界日報2021年的「大家來寫書」7日第一批印製完畢的13本書籍抵達。（本報記者／攝影）

世界日報於2011年開辦「大家來寫書」出版服務迄今。過去一年多來受新冠疫情侵襲，多位作者仍筆耕不輟，選在艱困時期催生自己的作品，但礙於疫情 2020年底的新書發表會改在線上舉行。今年疫情已見好轉，將會延續歷年來的新書發表會，邀請作者們齊聚在自己釀造的書香中。

這13本書題材多樣，包括生活散文、詩歌、自傳等題材。（本報記者／攝影）

這項已歷10年的寫書活動獲得全美各地讀者的喜愛和支持，許多志同道合的朋友更是多人合著一書。第三屆有一本由30位同一教會教友合著的著作「讓石頭呼叫」；第五屆有一本合著的作者達16人，他們是從越南逃難來美的校友們，各自撰寫一篇文章的合輯。

「大家來寫書」的寫作選材中，作者寫作範圍很廣，有許多個人來美前和移民 後的生涯與經歷，是生活智慧的點滴累積，他們不是專業作家，但寫出精采的故事。也有隨時代變遷輾轉於太平洋兩岸四地的經歷、家族故事、對長輩的追思、晚年對人生的註腳；還有自己的研究、學術論文、字畫、詩詞散文、個人傳記、移民生活、故鄉憶往、創業歷程、或為他人立傳等。

有興趣參與出書的讀者，請詳情查詢323-268-4982 分機291。