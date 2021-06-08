我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

世界日報大家來寫書 文采大爆發

記者張宏／蒙特利公園市報導
世界日報2021年「大家來寫書」第一批作品開箱。（本報記者／攝影）
世界日報2021年「大家來寫書」第一批作品開箱。（本報記者／攝影）

洛杉磯世界日報2021年的「大家來寫書」第一批13位作者的著作7日運抵洛杉磯。今年將會有31本作品參與12月的新書發表會。

目前有31名來自全美各地的作者參與今年出書活動。第一批印製完畢的13本書籍題材多樣，包括生活散文、詩歌、自傳等。多位作者是藉居家避疫期間，整理累積多時的文稿集結出書，其中不乏疫情期間的新創作。

世界日報2021年的「大家來寫書」7日第一批印製完畢的13本書籍抵達。（本報記者...
世界日報2021年的「大家來寫書」7日第一批印製完畢的13本書籍抵達。（本報記者／攝影）

今年參與寫書的作者多於去年，疫情期間大家創作熱情高漲。目前已運抵的新書分別是：謝美英的「謝美英詩集小品」 、 鮮于濤的「紐約宅家日記」、 羅吉原的「北美生活小品文第二集」、徐耀中的「映峰齋文選」、Emma趙的「風中的花季」、羅達尊的「韋恩堡筆記」、李元平的「德州二三事」、姚鑫華的「海外黃埔人的獨白」、秦瑾的「抽刀斷水水更流」、范鐵城的「大洋兩岸細訴一生」、焦非的「過渡時期」、鄭韓生的「歲月」。此外，2020年的四位作者加印他們的著作，分別是楊治衡的「治衡詩詞選集」、 尹世英「三世一代情」、楊源的「秋陽中天」、夏亞莉的「憶」，也隨同這批新作運抵。今年度第二批新出版書籍也將陸續抵達。

世界日報2021年的「大家來寫書」7日第一批印製完畢的13本書籍抵達。（本報記者...
世界日報2021年的「大家來寫書」7日第一批印製完畢的13本書籍抵達。（本報記者／攝影）

世界日報於2011年開辦「大家來寫書」出版服務迄今。過去一年多來受新冠疫情侵襲，多位作者仍筆耕不輟，選在艱困時期催生自己的作品，但礙於疫情 2020年底的新書發表會改在線上舉行。今年疫情已見好轉，將會延續歷年來的新書發表會，邀請作者們齊聚在自己釀造的書香中。

這13本書題材多樣，包括生活散文、詩歌、自傳等題材。（本報記者／攝影）
這13本書題材多樣，包括生活散文、詩歌、自傳等題材。（本報記者／攝影）

這項已歷10年的寫書活動獲得全美各地讀者的喜愛和支持，許多志同道合的朋友更是多人合著一書。第三屆有一本由30位同一教會教友合著的著作「讓石頭呼叫」；第五屆有一本合著的作者達16人，他們是從越南逃難來美的校友們，各自撰寫一篇文章的合輯。

「大家來寫書」的寫作選材中，作者寫作範圍很廣，有許多個人來美前和移民後的生涯與經歷，是生活智慧的點滴累積，他們不是專業作家，但寫出精采的故事。也有隨時代變遷輾轉於太平洋兩岸四地的經歷、家族故事、對長輩的追思、晚年對人生的註腳；還有自己的研究、學術論文、字畫、詩詞散文、個人傳記、移民生活、故鄉憶往、創業歷程、或為他人立傳等。

有興趣參與出書的讀者，請詳情查詢323-268-4982 分機291。

疫情 洛杉磯 移民

上一則

亞市路怒頻傳 白男下車猛踹前車

下一則

新冠病毒社區傳播水平最低2州 加州入列

延伸閱讀

世界日報專訪／楊安澤：沒有敗選準備 因為我終將勝選

世界日報專訪／楊安澤：沒有敗選準備 因為我終將勝選
洛杉磯縣開始啟動機動疫苗接種點 投入230個機動站

洛杉磯縣開始啟動機動疫苗接種點 投入230個機動站
騰訊看好遊戲業 南加總部設矽灘

騰訊看好遊戲業 南加總部設矽灘

「世界好聲音」冠軍洪彥維 返台發行單曲

「世界好聲音」冠軍洪彥維 返台發行單曲
收看健康講座影片 抽取$25電子禮卡

收看健康講座影片 抽取$25電子禮卡
康立基訪世界日報 強調支持SHSAT、改善治安

康立基訪世界日報 強調支持SHSAT、改善治安

熱門新聞

24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
持有綠卡的中國公民老太太在中國待了一年半，近日在上海浦東機場想乘坐東航返回美國時，在機場櫃檯卻險遭拒絕登機。（東航圖片）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

2021-05-31 02:20
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開

2021-06-01 20:16
亞凱迪亞的華人陳女士和先生搭建帳篷苦等二房東。（陳女士提供）

華人二房東失聯 房客要拿走個人財物 門前搭帳篷苦等

2021-06-02 02:20
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水
Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術