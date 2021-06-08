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南加長堤超強媽媽 車上臨盆自己接生

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
開車去醫院路上新生命降臨，南加長堤媽媽自己動手接生。（KTLA5 視頻新聞截圖）
開車去醫院路上新生命降臨，南加長堤媽媽自己動手接生。（KTLA5 視頻新聞截圖）

南加洛杉磯長堤市（Long Beach）一位媽媽日前在前往醫院的路上，自己動手接生了一名男嬰；當時她的丈夫正開車沿著太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）送她去當地的醫院。

分娩通常發生在醫院，但對於Alejandra Salazar和她的丈夫Joshua Lagana來說，分娩卻發生在太平洋海岸公路上的一輛越野車（SUV）前座，當時這對夫婦正趕往Harbor City的凱薩醫院（Kaiser Permanente）位於南灣（ South Bay）的醫療中心。

「我只是祈禱，如果他要降臨，他就會來，就像那一刻，沒有停止。」 Salazar回憶當時的情形說， 「我丈夫告訴我馬上就要到醫院了，我當時用力了一次，孩子的頭就出來了。」

Lagana說，當孩子開始出來時，他們已快到醫院了，但那時也看得見孩子的頭了，「我可以看到他就在那裡。」

但是Salazar又用力了一下，這時男嬰的整個身體就出來了，母親的本能讓她開始自己動手接生孩子，「我只是把他拉出來，抱在胸前，揉了揉他的背。」Salazar描述她的第二個兒子Lucas出生的那一刻時說。

Lagana說，兩年前妻子生下第一個兒子時，他已經對妻子感到敬畏，但這一次，他和妻子簡直不敢相信，孩子是以這樣的方式降臨，「整個過程中，我只是司機。」Lagana說。

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