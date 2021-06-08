失業金申請系統老舊 加州砸錢改善

州長紐森新預算案將撥出龐大經費，協助改善就業發展局服務品質。(本報檔案照)

疫情間加州就業 發展局 (Employment Development Department, EDD)連連出現問題，無法適當應付大批失業救濟金申請案，且被詐騙數十億救濟金。為防止類似問題發生，州長紐森所提新預算 案，將撥出龐大經費，協助改善就業發展局的服務品質。

就業發展局預算案包括以下發展方案：

一、新預算將撥出2億7630萬元處理大批新失業救濟申請，同時處理延長或更新失業救濟申請。加州失業發展局原估計處理這些問題需費時三年半，未來可將處理時間縮短到12個月。

二、由於加州目前約有700萬人使用某種非英語的語言，州府未來兩年內將撥款2100萬元，協助這些母語不是英語的加州人。

三、預算案中將撥款1140萬元聘僱引導人員，特別是沒有可以上網電腦的民眾，填寫救濟金申請表格。

四、預算將撥出1100萬元，協助就業發展局推行直接存放失業救濟金。目前發展局將失業救濟金以美國商業銀行 (Bank of America) 記帳卡方式發出，可是有申請民眾稱，發生過騙徒盜用金融卡事件。

五、就業發展局過去使用老舊的機械，技術落後，導致救濟金申請者面臨困境。新預算案將撥出1180萬元經費，設置現代化資訊科技。