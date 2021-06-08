我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

失業金申請系統老舊 加州砸錢改善

編譯組／綜合報導
州長紐森新預算案將撥出龐大經費，協助改善就業發展局服務品質。(本報檔案照)
州長紐森新預算案將撥出龐大經費，協助改善就業發展局服務品質。(本報檔案照)

疫情間加州就業發展局 (Employment Development Department, EDD)連連出現問題，無法適當應付大批失業救濟金申請案，且被詐騙數十億救濟金。為防止類似問題發生，州長紐森所提新預算案，將撥出龐大經費，協助改善就業發展局的服務品質。

就業發展局預算案包括以下發展方案：

一、新預算將撥出2億7630萬元處理大批新失業救濟申請，同時處理延長或更新失業救濟申請。加州失業發展局原估計處理這些問題需費時三年半，未來可將處理時間縮短到12個月。

二、由於加州目前約有700萬人使用某種非英語的語言，州府未來兩年內將撥款2100萬元，協助這些母語不是英語的加州人。

三、預算案中將撥款1140萬元聘僱引導人員，特別是沒有可以上網電腦的民眾，填寫救濟金申請表格。

四、預算將撥出1100萬元，協助就業發展局推行直接存放失業救濟金。目前發展局將失業救濟金以美國商業銀行 (Bank of America) 記帳卡方式發出，可是有申請民眾稱，發生過騙徒盜用金融卡事件。

五、就業發展局過去使用老舊的機械，技術落後，導致救濟金申請者面臨困境。新預算案將撥出1180萬元經費，設置現代化資訊科技。

預算 就業 加州

上一則

加州最大教師工會 反對罷免州長紐森

下一則

油價漲不停 加州飆上7年來最高 1加侖平均4.25元

延伸閱讀

加州是全美兩個新冠病毒社區傳播水平較低的州之一

加州是全美兩個新冠病毒社區傳播水平較低的州之一
科技業捐鉅款 助紐森反罷免

科技業捐鉅款 助紐森反罷免
加州攻擊性武器32年禁令 聯邦法官否決 州長紐森要上訴

加州攻擊性武器32年禁令 聯邦法官否決 州長紐森要上訴
蒙洛公園集會 促紐森兌現「全民健保」承諾

蒙洛公園集會 促紐森兌現「全民健保」承諾
紐森：新冠未絕跡 6月15日不會解除緊急狀態

紐森：新冠未絕跡 6月15日不會解除緊急狀態
加州職場口罩新規／雇主須提供N95口罩 商業團體不滿

加州職場口罩新規／雇主須提供N95口罩 商業團體不滿

熱門新聞

24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
持有綠卡的中國公民老太太在中國待了一年半，近日在上海浦東機場想乘坐東航返回美國時，在機場櫃檯卻險遭拒絕登機。（東航圖片）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

2021-05-31 02:20
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開

2021-06-01 20:16
亞凱迪亞的華人陳女士和先生搭建帳篷苦等二房東。（陳女士提供）

華人二房東失聯 房客要拿走個人財物 門前搭帳篷苦等

2021-06-02 02:20
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水
Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術