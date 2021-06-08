我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

加州最大教師工會 反對罷免州長紐森

編譯組／綜合報導
加州最大的教師工會，加州教師協會日前投票反對罷免紐森。（美聯社）
加州最大的教師工會，加州教師協會日前投票反對罷免紐森。（美聯社）

加州最大的教師工會--加州教師協會（California Teachers Association） 4日發布聲明指出，根據協會投票結果，該會反對罷免加州州長紐森（Gavin Newsom）。

SFGATE報導，加州教師協會主席E. Toby Boyd讚揚紐森在新冠肺炎疫情大流行期間，對加州公立學校的承諾，這位民主黨州長優先替教育工作者和學校工作人員接種疫苗，使加州新冠肺炎疫情傳播率達到最低。

Boyd說：「過去一年，我們都努力應對疫情帶來的挑戰與損失，我們學到的教訓之一是，當做出決定時，專注最大的利益，我們可應對最嚴峻的挑戰。加州教育工作者強烈反對罷免紐森。儘管從疫情期間課堂的角度來看，我們並不總是在方法上達成一致，但我們從未質疑過他對加州公共教育的承諾。」

Boyd同時肯定紐森在特許學校方面的政策，他的預算計畫替公立學校和大學校園重新恢復歷史性增長，以及將過渡性幼稚園課程（transitional kindergarten）計畫擴大到所有四歲兒童。

加州教師協會擁有超過30萬名會員，隸屬美國國家教育協會（National Education Association）。由近700名教育工作者組織的最高管理機構，投票反對紐森的罷免選舉。

加州 紐森 教育

上一則

每月第二個周二晚 住房免費法律諮詢

下一則

失業金申請系統老舊 加州砸錢改善

延伸閱讀

加州是全美兩個新冠病毒社區傳播水平較低的州之一

加州是全美兩個新冠病毒社區傳播水平較低的州之一
科技業捐鉅款 助紐森反罷免

科技業捐鉅款 助紐森反罷免
加州攻擊性武器32年禁令 聯邦法官否決 州長紐森要上訴

加州攻擊性武器32年禁令 聯邦法官否決 州長紐森要上訴
蒙洛公園集會 促紐森兌現「全民健保」承諾

蒙洛公園集會 促紐森兌現「全民健保」承諾
紐森：新冠未絕跡 6月15日不會解除緊急狀態

紐森：新冠未絕跡 6月15日不會解除緊急狀態
加州職場口罩新規／雇主須提供N95口罩 商業團體不滿

加州職場口罩新規／雇主須提供N95口罩 商業團體不滿

熱門新聞

24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
持有綠卡的中國公民老太太在中國待了一年半，近日在上海浦東機場想乘坐東航返回美國時，在機場櫃檯卻險遭拒絕登機。（東航圖片）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

2021-05-31 02:20
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開

2021-06-01 20:16
亞凱迪亞的華人陳女士和先生搭建帳篷苦等二房東。（陳女士提供）

華人二房東失聯 房客要拿走個人財物 門前搭帳篷苦等

2021-06-02 02:20
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水
Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術