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自來水水質評鑑 南加包辦冠亞軍

編譯組／綜合報導
第31屆柏克萊斯普林斯國際水評鑑，南加州大都會水區獲得最佳水質獎，圖為該水區最重要的供水來源鑽石谷水庫。(MWD網頁)
第31屆柏克萊斯普林斯國際水評鑑，南加州大都會水區獲得最佳水質獎，圖為該水區最重要的供水來源鑽石谷水庫。(MWD網頁)

第31屆柏克萊斯普林斯國際水評鑑（Berkeley Springs International Water Testing）在西維吉尼亞州5日舉行，南加州兩個水區，獲得最佳都會自來水質獎（Best Municipal Water）前兩名。

KTLA電視台報導，南加州大都會水區（Metropolitan Water District of Southern California）與聖塔安那分別獲得第一 、第二名。這些競爭者分別在2008年和2018年在該類別中排名第一。第三名是位於北達科他州的西南水局（Southwest Water Authority of Dickinson）。

日本靜岡縣的Ulunom獲得最佳瓶裝水獎。科羅拉多州埃爾多拉多斯普林斯天然泉水（National Spring Water of Eldorado Springs）獲得第二名，加拿大安大略省Gorham的賈薩礦泉水（Jasa Springs Water）獲得第三名。

評委根據口味、氣味、口感和後味進行排名。九位評委分別來自19個州、三個加拿大省和其他14個國家。他們對參賽作品進行評鑑。澳大利亞Tasmania州的小鎮Rossarden被選為全球最好的城市用水。

西維吉尼亞州 加州 南加

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