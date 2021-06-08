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洛縣今年首例西尼羅病毒 現蹤南巴市

記者李雪／綜合報導
面臨西尼羅病毒最大風險的人包括老年人和免疫系統受損的群體。（CDC網站）
面臨西尼羅病毒最大風險的人包括老年人和免疫系統受損的群體。（CDC網站）

聖蓋博谷蚊蟲病媒控制區（SGVMVCD）7日宣布，在洛杉磯縣南巴沙迪那市（South Pasadena）的一隻死烏鴉中，發現了今年西尼羅病毒(West Nile Virus)在洛杉磯縣傳播的第一個跡象。

西尼羅病毒通過受感染的蚊子叮咬傳播給人類。鳥類可能會因西尼羅河病毒而生病，但不會將病毒直接傳播給人類。

「西尼羅病毒是地方性病毒，這意味著我們每年都會在社區中檢測到它」， SGVMVCD的科學項目主管Melissa Doyle說，「隨天氣變暖，每個人都應該防止蚊蟲叮咬，並清除家中積水」。

Doyle建議採取以下措施，來保持健康和不被蚊子咬：每周傾倒家中積水；扔掉可以盛水的未使用容器；使用含有以下任何一種CDC推薦成分的驅蟲劑，來防止叮咬：派卡瑞丁、避蚊胺、檸檬桉油（或 PMD）或 IR3535。

洛縣公共衛生局，五分之一感染西尼羅病毒且無法治癒的人，會出現包括發燒、頭痛、身體疼痛、噁心或皮疹在內的症狀。症狀可持續數天至數月。每150名感染該病毒的人中就有一人需要住院。嚴重的症狀包括高燒、肌肉無力、頸部僵硬、昏迷、癱瘓和可能的死亡。

洛杉磯 檢測 洛縣

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