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油價漲不停 加州飆上7年來最高 1加侖平均4.25元

記者楊青／綜合報導
加州部分地區的汽油價格已接近每加侖六元。（網絡照片）
加州部分地區的汽油價格已接近每加侖六元。（網絡照片）

洛杉磯縣油價繼續上漲，平均每加侖油價已達4.25元。加州汽油價格不但位居全國最高位，也創下七年來新高。

南加州汽車俱樂部（ Automobile Club of Southern California）7日發佈的統計數字顯示，到本周，洛杉磯縣自助常規油價繼續攀升，在近日日漲0.2美分之後，周一繼續升0.4美分，目前油價平均每加侖為4.25元。

根據南加州汽車俱樂部，南加州的汽油平均價格在過去45天有42天漲價，總漲價21.9美分，創下2019年10月以來的最高點。目前每加侖平均油價比一周前再漲1.8美分，比一個月前漲價11.4美分，比一年前漲價1.262元。洛杉磯市中心部分加油站的汽油價格甚至超過每加侖六元。

從今年開始統計到目前，洛縣的平均汽油價格每加侖飆升1.013元，六個月中最大漲幅是在年初到3月21日之間，60天中共有59天汽油價格持續上升，此一期間汽油均價上升了57.9美分。

橙縣汽油近日為每加侖4.195元。在過去的13天，當地的汽油平均價格每加侖漲5.6美分。

橙縣汽油均價比一周前多1.9美美分，比一個月前高9.7美分，比一年前高1.254元。從今年年初開始至今，橙縣汽油均價上漲了98.7美分，其中有73天中72天連續漲價，73天內總共上漲68.1美分。

官方表示，汽油價格大幅度飆升主要與疫情逐漸好轉，行業重啓以及民眾逐漸回復正常生活，導致汽油供求關係改變有關。不過觀察家認爲，目前創記錄的油價飆升，與新政府停止美國本土石油開採，加拿大輸油管的停工直接關聯。儘管專家表示加拿大輸油管主要供應的是德州和美東地區，不至直接影響美西地區，但美東地區和德州的汽油價格波動，無疑會殃及全美其他地區，包括一直以來汽油價格位居全國首位的加州。專家認爲，隨著夏季汽油用量繼續增加，汽油漲價不太可能刹車。

國殤日的汽油價格通常被看到全美暑期旅行季開始，和汽油進入峰期的指標。2020年，加州國殤日的汽油均價為2.76元，2021年為4.17元，漲幅60.17%，不但全國最高，也是加州七年來最高峰。

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